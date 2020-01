El drama de una madre que reclama la tenencia unilateral de su hija

Una mujer reclama la tenencia unilateral de su hija a raíz de que el padre de la nena, con quien convivió 12 años, la amenazó de muerte en más de una oportunidad y hace casi tres años le aplicó un golpe de puño en la nariz que le fracturó el tabique, lesión que requirió una cirugía reconstructiva.

La denunciante, a quien no se identifica para preservar la intimidad de la menor, teme por posibles nuevos hechos de violencia contra ella o su hija de 10 años, por parte del denunciado que al parecer sufre trastorno de bipolaridad.

Uno de los incidentes que protagonizó el sospechoso -identificado con las siglas M.A.D.- ocurrió hace 15 días en Pedro Luro, donde tuvo un "brote psicótico" en presencia de su hija.

"Primero intentó acuchillar a su hermano. Después lanzaba golpes a vehículos en el medio de la calle empuñando un cuchillo y se tiró arriba del capot del coche de un amigo, a quien le dijo que se llevara a nuestra hija", dijo la entrevistada.

Ese hecho motivó la internación del hombre en una clínica psiquiátrica platense.

"Todo comenzó en marzo de 2017 en la vivienda que compartíamos los tres en Luro, donde empecé a discutir con mi expareja que es bipolar. Me pegó, fui al hospital, el médico se burló de mí y cuando concurrí a la comisaría, no quisieron tomarme la denuncia", relató la vocera y añadió que luego de ese episodio el papá de su hija abandonó el domicilio.

"Al día siguiente radiqué la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Luro, y la justicia sancionó a mi ex con una restricción de acercamiento por tres meses, lapso en el que no recibí la manutención de la nena".

"Por aquella agresión me tuvieron que reconstruir la nariz injertándome cartílago. Me quebró la nariz y por eso me costaba respirar", continuó diciendo.

En febrero de 2018, la mujer y su hija se mudaron a esta ciudad con el consentimiento de la niña y su exconcubino, así como se acordó un régimen de visitas y la tenencia compartida de la menor, que está vigente.

"Él expone a la nena constantemente y también reclamo por esa situación. Pero jamás le negué a mi hija ver a su papá".



"En las Pascuas de ese año el papá retiró a la nena con la obligación de restituirla a su madre el 2 de abril, pero incumplió el régimen de visitas firmado ante un juez y adujo que ella no quería vivir conmigo", explicó la víctima, a quien asesora la abogada Andrea Gorosito.

"Se la llevó a vivir con él a Luro, negándome todo contacto con ella a pesar del régimen de visitas y la tenencia compartida. Allá le cambió todo: de vivir en el pueblo pasó a vivir en el campo, la anotó en el colegio de las monjas cuando desde el jardín de infantes había asistido al colegio de los curas, y la cambió de instituto de inglés", indicó.

La denunciante viajaba de Bahía a Luro para ver a su hija, hasta que se radicó otra vez en la localidad villarinense.

"Deseo de morir"

En 2019 la menor manifestó a su madre el "deseo de morir" porque "no asimila" la separación de sus padres.

La niña reside con su mamá en la casa de una amiga de la mujer, en Pedro Luro.

Luego de la feria judicial, la justicia resolverá la presentación de tenencia unilateral hecha por la letrada.

"Pretendo que la nena vea a su papá cuando quiera, en presencia de un tercero que no sea un familiar", detalló.

La fuente consultada por "La Nueva." denunció una "persecución constante" por parte aparentemente de su ex y allegados a él.

Por lo tanto, la mujer lucha además para que la justicia le imponga a su expareja una nueva restricción de acercamiento a ella y su hija.

Lo indagarán en abril

El individuo será indagado el 15 de abril en la Ayudantía Fiscal de Villarino, en el marco de una causa por el delito de "lesiones agravadas", en vinculación con el hecho de violencia familiar del que fue víctima la mujer en marzo de 2017.

La fiscalía tramita otra causa que se le sigue al hombre por el delito de amenazas y desestimó una denuncia en su contra por impedimento de contacto.

El denunciado primero estuvo internado en la Clínica Privada Bahiense de psiquiatría, y en una segunda ocasión se ordenó su internación en la Clínica Privada de Psiquiatría San Juan, de La Plata, donde continúa alojado.

"Después de 21 días de internación en la Clínica Bahiense, me llamó, me dijo que fuera a cazar chanchos con él, que había comprado un arma y me invitó a su quincho", señaló la denunciante.

"Me contó cómo me iba a matar y que iba a tener que llamar a la Policía Federal, porque la policía de Luro no iba a hacer nada. Me dijo también que si él quería me hacía violar por ocho `monos´, que son los policías", acotó.

"Está comprobado que es bipolar. Cuando lo conocí empezó a tomar la medicación y lo acompañaba al psiquiatra", aseguró la mujer.

La informante recibe asistencia psicológica por parte de una profesional del programa Promover.