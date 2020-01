San Lorenzo tenía una deuda con él, le pidieron que vuelva para jugar, viajó, cobró algo y se fue sin avisar

San Lorenzo, dirigido por el Che García, afrontará hoy el partido decisivo ante Franca de Brasil, por los cuartos de final de la Champions League, en medio de una situación confusa con Ramón Clemente.

El puertorriqueño había terminado la temporada anterior con una deuda, como otros componentes de ese plantel.

Lo cierto es que nuevamente lo convocaron para reincorporarlo, aceptó, viajó, cobró, entrenó y mientras se esperaba que lo habilitaran para el partido, la dirigencia se desayunó que había tomado el vuelo de regreso a Atlanta, Estados Unidos, aun pagando la diferencia del cambio de ticket.

Red social mediante, Clemente explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión:

"Es una locura cómo la única forma en que pude recibir un pago de San Lorenzo y obtener el dinero que me debían de la temporada pasada fue aparecer como si fuera a jugar.

"Todavía se me debe dinero y los contratos no se cumplieron en el club. Lo triste de toda esta situación es que no soy solo yo. A muchos jugadores de la temporada pasada todavía se les debe mucho dinero de San Lorenzo y este equipo hace como que esos contratos ni siquiera existen.

"Al menos a 5 jugadores de la temporada pasada todavía se les debe dinero y la única forma en que se les pagará es yendo a FIBA.

"En la temporada actual, a los jugadores se les debe dinero, no se les paga durante meses y el club continúa firmando jugadores con grandes contratos sabiendo que no pagarán.

"Literalmente tuve que subir al avión para volar a Argentina, practicar y actuar como si todo estuviera bien para recibir un pago.

"Tan pronto como recibí mi dinero, cambié mi vuelo para el día siguiente y regresé a casa.

"Me niego a creer que este club me pagará todo lo que deben en 30 días, conociendo a todos los jugadores con los que tiene deudas.

"Tenemos familiares que mantener, facturas que pagar, la vida cotidiana para vivir y tú juegas con cómo sobrevivimos.

"Otros jugadores no hablarán públicamente sobre el tema, pero como veterano de 11 años en esta profesión, seré yo quien tome la bala para arrojar luz sobre la situación.

"Nunca firmé ningún papel con el club antes o después de subir al avión esta semana.

"No juego gratis y no jugaré gratis por su nombre.

"El cuerpo técnico también son personas increíbles. No iba a decir nada públicamente cuando me fuera, pero mi silencio alimentaría el problema.

"Mis disculpas a los jugadores por irme así: no pretendo meterme con su plata de esa manera. En resumen, pague los contratos que acuerde, ustedes son San Lorenzo, un gran club y muy respetado. Esté a la altura de su reputación y pague a sus jugadores".

El partido ante Franca comenzará a las 20 y se verá por DirecTV. La serie está 1-1, tras ganarse ambos de local.

La lesión de Justin Williams limita al equipo en la pintura, zona en la que podría potenciarse si habilitan al iraní Aaron Geramipoor, un pivote de 2m13.

En Nicaragua

Por su parte Instituto, dirigido por Sebastián Ginóbili, jugará ante Real Estelí, en Managua, Nicaragua.

La serie está 1-1, también se ganaron como locales.

Quimsa ya pasó

Quimsa de Santiago del Estero barrió la serie por 2 a 0 frente a Mogi Das Cruzes de Brasil y se clasificó para las semifinales.

El equipo santiagueño, que había ganado el miércoles pasado en San Pablo por seis puntos, hizo valer su localía y se sumó a Flamengo de Brasil, que ya había clasificado.