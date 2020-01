"No vamos a salir al mercado en este verano", dijo Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo no se toma descanso. O, al menos, para la pelota menos días que el resto.

Es que el entrenador de River fue sorprendido en el predio de Ezeiza camino a una reunión con su cuerpo técnico. Pensando en los trabajos de aquí al resto de la primera parte del año, "Napoleón" accedió a algunas preguntas antes de continuar con su trayecto.

"No voy a desmentir, no tengo por qué, siempre se movilizan nombres a través de todos los mercados, muchos sin certeza y algunos pocos con alguna tentación a futuro. No vamos a salir al mercado en este proceso de verano, salvo que se nos vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad, que nos guste la jerarquía del jugador. Va a ser difícil que salgamos a buscar a alguien", aseguró Gallardo.

Entre otros temas, el "Muñeco" se refirió a la oferta insuficiente que Inter de Porto Alegre ofreció por Nacho Fernández.

"Las ofertas que han llegado no han sido para nada suficientes por lo que el jugador vale. Si surgen temitas así hay que tenerlos en cuenta", aseguró.

A su vez, Gallardo también tuvo palabras de agradecimiento por el premio que ganó al mejor DT de América, otorgado por Diario "El País".

"Más allá de lo gratificante cuando te premian o reconocen por algo, lo principal que pongo por delante de todo es cuando se reconoce al equipo como se lo viene haciendo".

"Es verdad que no hemos ganado la Copa Libertadores, pero se reconoce a un equipo que viene desde hace un tiempo largo siendo consistente. Teniendo una continuidad, que no es normal en nuestro continente", agregó Gallardo.

"Sostenerlo con el tiempo es muy difícil. Pasa por ahí, el reconocimiento general de unos cuantos años que sigue estando en la pelea constante", puntualizó.