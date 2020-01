Los jugadores de River entrenarán como "caballos"

El plantel de River Plate iniciará mañana una corta pretemporada en San Martín de los Andes con el primer objetivo de lograr el campeonato de la Superliga, el torneo que le falta ganar en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador.

La delegación "millonaria" se alojará en el Hotel Loi Suites Chapelco y el plantel trabajará con pelota a 2,4 kilómetros de la concentración, más precisamente en el campo de polo El Desafío, en San Martín de los Andes, en donde realizaron tareas de acondicionamiento durante varias semanas.

Gallardo podría incorporar a la delegación a algunos juveniles, aunque no serían muchos ya que -a diferencia de otros veranos- el plantel no tendrá mucho tiempo de trabajo, y habrá pocas chances de que debuten en el verano, pues los tradicionales torneos no se jugarán.

En cuanto al mercado de pases, no se esperan grandes novedades ya que la venta de Palacios se cerró en diciembre pasado, y ahora Gallardo pidió que se mantenga el plantel.

El partido pendiente de la fecha 14ta. ante Independiente, a jugarse en Avellaneda, postergado cuando el "millonario" jugó la final de la Copa Libertadores en Lima ante Flamengo (1-2) podría dejarlo en la punta del torneo junto con Argentinos Juniors, si logra un triunfo el 19 de enero cuando reanude la competencia oficial.

Gallardo apuntará a la etapa final de la Superliga, a la que le restan siete fechas que se jugarán entre enero y febrero.

El "Muñeco" armó una pretemporada intensa desde el 3 hasta el 10 de enero en San Martín de los Andes, y un amistoso a jugarse el 11 de enero en Maldonado frente a Nacional de Uruguay, antes del partido ante el "Rojo".

La pretemporada además servirá para la puesta a punta de jugadores que vienen de inactividad por lesiones y que fueron titulares cuando estuvieron al cien por ciento, como Lucas Pratto, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero y un relevo como Bruno Zuculini, quien intentará sumar minutos de fútbol.

Gallardo, que por ahora sólo perdió a Exequiel Palacios, vendido al Bayern Leverkussen de Alemania, trabajará en la búsqueda interna de un reemplazo para el talentoso y rendidor juvenil tucumano.

Si no le venden ningún otro jugador, aseguró que las alternativas estarán en el plantel.