Se alejan las grandes obras de agua en Bahía, detalles de las torres en Sarmiento y un boleto hot

--Buen día, Juan María, menos mal que no hiciste como la concejal Schieda y te sentaste.en nuestro humilde reducto de deliberación. Ya estaba pensando en ponerte un suplente.

--Parece que la jugada del oficialismo el viernes, en el Concejo, va a seguir dando que hablar, incluso no sé si el tema no termina en la Justicia.

--Mmm. ¿Te parece?

--Y sí. La oposición está que arde porque entienden que la decisión de reemplazar a Schieda fue indebida ya que ésta, al igual que el peronismo, había decidido no dar quórum para evitar el tratamiento de la suba del boleto a 38,45 pesos, lo que habría originado un paro inmediato por parte de la UTA. Varios pusieron el grito en el cielo ante lo que califican de “burda maniobra política”.

--Pero no ilegal...

--No lo sé. Hasta tanto no llego, pero todo puede pasar porque de hecho el aumento, por cuestiones administrativas, tardará un tiempo en instrumentarse. En el oficialismo aseguran que en caso de ausencia de un concejal la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que debe ser reemplazado por quien le sigue en la lista. En este caso, Anabella Castillo, quien casualmente se encontraba en el recinto, fue quien seguía a Schieda en la lista de Juntos por el Cambio de 2017 y por eso la reemplazó.

--Pero Schieda estaba en el Concejo, no se hizo presente en el recinto para no dar quórum.

--Por eso. Veremos cómo se interpreta ahora legalmente el caso, si es que hay alguna presentación, pero lo cierto es que la oposición, por esta jugada política del oficialismo no logró su objetivo de obligar al intendente a sacar el aumento del boleto por decreto y hacerle pagar el costo político de manera directa.

--La tarifa de colectivos siempre es un karma para el intendente de turno...

--Por supuesto, siempre pasa lo mismo. El Ejecutivo es quien plantea la necesidad de una recomposición y la oposición en el Concejo pone el grito en el cielo, ya es un clásico. Mientras tanto ideas se necesitan y Bahía Blanca sigue esperando una reforma integral del sistema que corrija vicios, y que evite, como pasa siempre, volcar en los usuarios todo el peso de los aumentos.

--¿Estás hablando de eliminar los recorridos improductivos?

--No soy yo quien debe darte una respuesta, sí digo que los usuarios no deben terminan pagando siempre los platos rotos porque en vez de sumar más gente al transporte público terminarán bajándola de los micros. Ahora la oposición presentó un proyecto para no aumentar el boleto y lograr fondos aumentando la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, en el ítem denominado “Telefonía Fija y Móvil, excluida la telefonía rural y otros sistemas de comunicaciones de corto alcance”, la cual fue reducida de 28/1000 a 23/1000 para este año, pero por lo que pude averiguar esto no sería suficiente y en la Muni hay bronca porque no reciben lo que adeuda Nación y Provincia y esa plata debe ser compensada con recursos de la Comuna.

--Te cambio de tema. ¿Sabés algo más de lo que se difundió sobre el encuentro del intendente con Gustavo Béliz y Santiago Cafiero?

--El tema principal fue Amazon, el jefe comunal les llevó varias carpeta con todo el proceso y por lo que sé el presidente de la Nación está dispuesto a hacer lo necesario para que la inversión se concrete. También hablaron del futuro de Bahía y Vaca Muerta, aparentemente la ciudad va a recibir dos empresas dispuestas a radicarse.

--¿Una es Profertil?

--Entiendo que sí, y la otra es una firma italiana. Pero si querés tengo una perlita.

--Dale, te sigo.

El asesor de Alberto

--El lunes pasado estuvo en Bahía hablando con Héctor el principal asesor de Alberto Fernández. Se llama Julián Leunda, es un abogado joven que viene del grupo Indalo, de Cristóbal López, y lo mandó Alberto para plantear distintos temas que hacen a la ciudad. Parece que el intendente ha tenido muy buena recepción en la Nación, también en Provincia, pero en La Plata está todo muy difícil.

--Y si, con el tema del vencimiento de los bonos la situación es muy difícil y por ahora se esfuma la posibilidad de que Bahía reciba algunas obras pendientes que iban a ser costeadas con créditos internacionales.

--¿Te referís a las obras de agua potable? Acordate que el proyecto para el acueducto desde el Río Colorado naufragó.

--Sí, pero te recuerdo que del monto total 50 millones de dólares iban a ser destinados a obras en Bahía y Punta Alta, por ejemplo tres grandes cisternas, ampliación de la planta potabilizadora Patagonia y grandes trabajos para la eliminación de pérdidas.

--Complicado panorama...

--Y si... Como te vengo diciendo, la Muni insistirá en que sea metido en el presupuesto provincial la continuidad de la autovía de Circunvalación entre Carrindanga y Cabrera pero el panorama de obras está difícil, al igual de las autopistas que dependen de Nación: Sesquicentenario – El Cholo y ruta 33.

--Bien. ¿Algo del tema comercial?

--Todo demasiado quieto. La gente de Casa Silvia, como te conté hace una semana, sigue buscando un local en el centro y el otro en Villa Mitre, pero volviendo a un tema que también te comenté días atrás, ya me pasaron imágenes de las maquetas correspondientes a las dos grandes torres que desarrolladores privados impulsan en calle Sarmiento.

--Sí, me acuerdo, una es la que propone Marcelo a escasos metros de calle 12 de Octubre, con miras a ser el edificio más seguro de Bahía, y la otra es la de Grupo Sur, en el amplio predio que ocupaba la fábrica de colchones Fabra Fons. Realmente son espectaculares, sobre todo esta última, que tendrá pisos de hasta 450 m2 con vistas a 360 grados que permitirán apreciar tanto las sierras como el mar.





--¿Avanzará el pedido de excepción de altura en el Concejo Deliberante?

--Buena pregunta, las opiniones están repartidas. Veremos cómo termina el tema.

--¿Alguna otra novedad comercial?

--Sí, me pasaron el dato que en avenida Colón al 400 el mes que viene abre un moderno lavadero de autos.

--¿Quién anda en el tema?

--Se trata de un emprendimiento familiar y por lo que me dijeron es autolavado, con cinco boxes individuales, aspiradoras y cinco opciones de lavado. Con este sistema seguramente evitarán los que les pasa otros lavaderos, donde la AFIP les exige que tengan determinado número de empleados, etc, etc. Conozco el caso de uno en el que el dueño se quedó solo y atiende por pedido, puertas adentro.

--Ya le van a encontrar la vuelta para recaudar más y seguir pescando en la misma pecera, mientras la economía en negro y la evasión fiscal crece y crece.

Centenario

--¿Qué más?

--Un saludo a Pancho y a todos los amigos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines por los 100 años de la entidad.

--Ya te veo alzando alguna copa. ¿Cuándo es el aniversario?

--Mañana. La primera Comisión Directiva estuvo constituida en 1920 por empresas que ya no existen: Presidente, Pedro Laborde (Hotel “Vasconia”); Secretario, Dionisio Fernández (Bar “París”); Tesorero, Frutos Fernández (Bar-cinematógrafo “La Marina”); Vocales titulares, Ubaldo Creus (Hotel “España”) y Ernesto Accini (Restaurante “Savoia”); Vocales suplentes, Pedro Galletti (Hotel “D’Italia) y Luciano García (Restaurante “Santa Isabel”).

Semillas de vuelto

--Bueno, antes de pasar a otros temas pidamos otro par de cafés... De paso andá preparando los billetes de cinco pesos porque se extendió un mes más su validez.

--Tenés razón y andando la calle te puedo asegurar que en muchos lados ya no los quieren, incluso me comentaron de algunas situaciones desopilantes.

--¿Qué pasó?

--La más habitual es que en algunos supermercados los cajeros solo tengan billetes de 100 y 5 pesos, por lo que a la hora de darte el vuelto te llenan de papeles de 5 pesos y la otra es más curiosa todavía porque en un quiosco muy céntrico si no querés que te den monedas o billetes de 5 pesos de vuelto te ofrecen semillas para que armes tu huerta. ¿Qué tal?

--Muy triste que la plata ya no valga nada. Me quedé pensando en eso. ¿Alguna novedad política?

--Una breve. Me dicen que con la mirada puesta en el recambio de autoridades partidarias que tiene la UCR este año, tanto a nivel local como provincial. y con la firme decisión del intendente radical Gustavo Posse de ser un importante protagonista, el odontólogo Fernando Roig, junto a su equipo de trabajo, lanzaron la Agrupación Espacio Radical (E.Ra ).

--¿Y cuáles serán los próximos pasos?

--Ya están convocando a dirigentes, afiliados y diferentes fueras vivas para una gran actividad que contará con presencia de importantes personalidades. Incluso ya quedó confirmada visita del propio Posse a la ciudad. Más adelante te daré más datos.

--Ok ¿Y del puerto tenés algo?

--Se sigue esperando a la draga que trabajará en el canal principal. Mientras tanto me pasaron los datos del volumen exportado en el rubro de cereales, oleaginosos y subproductos. El cual totalizó 11,79 millones de toneladas. Es decir, el puerto logró un incremento del 57% respecto del ciclo previo y fue récord. Este importante aumento se explica en gran parte por la recuperación de los cultivos de gruesa después de la sequía que afecto la campaña 2017/18.

--Una buena.

--Sí, pero también te traje una mala.

Cada vez menos vías

--Uhh, no me digas que se viene una nueva Ley de Puertos en la provincia y Bahía pierde su autonomía.

--Parece que no, pero esto tiene que ver con el ferrocarril. ¿Te acordás de aquel apunte de Consorcio, la Bolsa de Cereales y la UIBB que demostraba que se iban 12 millones de toneladas de granos hacia el Norte desde la zona de Bahía - Quequén?

--Claro. Si hasta un especialista de Buenos Aires me lo negaba, decía que era ilógico.

--Bien, me llegó la actualización de un estudio que le demostró a Antonio Cafiero, en 1990, que la provincia había perdido 5.500 kilómetros de vías.

--¿Y cómo estamos hoy?

--Con 8.950 kilómetros perdidos o abandonados, el 64,2% de lo que hubo. Te digo más, perdemos 150 kilómetros por año.

--¿Y cómo nos afecta?

--De todos los que se perdieron en la Provincia, 1.835 kilómetros están a menos de 300 kilómetros de Bahía, por eso se desdibuja el viaje de los granos por tren hacia acá y se orienta solo hacia los puertos de la zona de Rosario. Pensá que hacer un ferrocarril Bahía–Vaca Muerta, por ejemplo, representa muchos menos kilómetros de vías que los que se perdieron.

--Un verdadero crimen. Ya que mencionaste a Vaca Muerta parece que al final Alberto les dará la ley que necesitan los petroleros para blindar el megayacimiento y que continúen creciendo las explotaciones.

--Así parece. Luego de las declaraciones donde había puesto en duda su prioridad y la del shale parece que finalmente el proyecto de ley a favor del shale y de los convencionales se presentará para ser tratado por el Congreso en el período de sesiones extraordinarias.

--Mejor porque varios grandes proyectos en Bahía dependerán de lo que suceda con Vaca Muerta.

--Sí, y la decisión de apoyar al yacimiento concuerda con lo que le manifestaron el jueves al intendente en la Casa Rosada, tal como te lo comenté al empezar la charla.

--Bueno, ya es hora de terminarla así que levantemos campamento y nos vemos el próximo domingo.

--Dale, disfrutá de la playa vos que podés. Hasta el próximo domingo.