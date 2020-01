Nelly, la última habitante de la estancia Los Recovecos

Nelly Julia Valdez Vicuña de Simons, bahiense de nacimiento y habitante de Sierra de la Ventana por decisión propia, es la última habitante de la estancia Los Recovecos, el primer establecimiento en su tipo que existió en la localidad y que fue creado hace ya 125 años.

Nacida en Bahía Blanca, conoció a Héctor Roy Simons -hijo del fundador de la estancia y quien sería su marido- cuando ella solo tenía 7 años de edad y él 11.

“Me enamoré, pero él no me prestaba la más mínima atención. Cuando años más tarde con mi familia vinimos a Sierra de la Ventana lo volví a encontrar y después, ya con 27 años, nos reencontramos y nos casamos el 3 de noviembre de 1956”, recuerda.

Esa gran casona en Los Recovecos aún guarda una colección de artesanías, las monturas de Roy, adornos centenarios y pinturas. Todo lo que allí está tiene una razón para hacerlo.

La historia de Los Recovecos y los Simons está vinculado a la familia Pettigrew, que muchos años atrás había comprado el establecimiento El Aguila (hoy Appenzel), ubicado sobre la ruta 72. Fruto de esa relación, se enteraron que se ponían a la venta los terrenos que actualmente ocupa la estancia.

Con la compra del lugar, comenzaría la construcción del casco, el trabajo en el campo, y el momento de formar familia. En 1920, Ricardo Simons se casó con Juanita Scheriff, con quien tendría tres hijos: Carlos Ricardo (conocido como Charles), Nora Catalina y Héctor Roy, quien sería el compañero de Nelly.

Así, entre un paisaje maravilloso que incluye la vista de los cerros Tres Picos y Napostá, y costumbres inglesas que incluían el té de las 5 de la tarde, Carlos y Roy trabajaron permanentemente el campo, dejando en la comunidad el reconocimiento a la responsable trayectoria de una familia que supo hacer de la honestidad y bonhomía su línea de conducta.

“De todos los campos que hay por aquí, Los Recovecos es el más viejo, ya que se ha mantenido en la misma familia fundadora en línea directa”, asegura.

Roy falleció hace algunos años. No tuvieron hijos, pero pasó toda su vida junto a Nelly. Hoy, ella sigue firme en ese lugar, acompañada por una pareja que realiza los quehaceres del campo.

“Nunca me sentí sola: estoy acompañada de mis libros y de la historia sobre la cual sigo indagando y descubriendo; todo lo que me rodea es muy querido. Los muebles, las fotos, el jardín, la especial vista a los cerros, todo me acompaña”, destaca. (Agencia Sierra de la Ventana).