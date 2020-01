Marcelo Gallardo, DT de River, no entiende el reclamo de algunos dirigentes

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, mostró hoy su desconcierto al señalar que "no" entiende el reclamo de algunos directivos que pretendían postergar el reinicio de la Superliga cuando ya habían aceptado el calendario.

"Si los directivos aceptaron el calendario, no entiendo por qué hoy reclaman", aseguró el "Muñeco" al ser consultado sobre la polémica generada respecto a la reanudación del torneo local.

Y agregó: "Todos perdimos jugadores en la Sub 23, en mayor o en menor cantidad. Yo en la votación vi que muchos equipos que no tenían jugadores citados votaron para que no se reanude la Superliga".

El técnico de River lamentó: "Vivimos en Argentina y tenemos dificultades hasta para cumplir algunos reglamentos. Ojalá podamos coincidir en que esto sea lo más prolijo posible".

"No debemos acostumbrarnos a naturalizar lo malo. Está mal", subrayó.

A la vez que manifestó: "A mí no me importa la Superliga, la AFA o quien sea. Yo quiero preparar el equipo para que empiece a jugar en la Superliga. Esto se trata de ser prolijos y cumplir los reglamentos, no de sacar ventaja. Es mi opinión, aunque a veces quedo medio solo".

Y agregó: "Somos el equipo que en los últimos años jugó mayor cantidad de partidos. El calendario lo deciden los directivos. Me pareció que era ilógico que reclamen algo que ellos votaron. Algunos ni siquiera tenían jugadores cedidos".