La estrategia del oficialismo para aprobar la suba del boleto y la bronca de la oposición

El Concejo Deliberante aprobó hoy el aumento del boleto de colectivos con una jugada política que destrabó (y también agrandó más) la polémica.

La semana pasada no se pudo tratar el tema ya que la oposición no dio el quórum que se logra superando la mitad de los concejales: el oficialismo tiene 12 y la oposición 12.

Una de las concejalas opositoras, Gabriela Schieda, obtuvo su banca en la lista de Cambiemos de 2017, por lo que el oficialismo aprovechó su ausencia para hacer una jugada política y reemplazarla.

En ese sentido, y ante la ausencia de ella y el resto de la oposición, hicieron que asuma Anabela Castillo por lo que automáticamente hubo quórum y el aumento se aprobó por unanimidad.



Gabriela Schieda

Luego de todo esto Schieda se mostró indignada.

"Soy presidente de bloque, voy a labor, y yo hoy no falté por lo cual no tenía por qué reemplazarme nadie", dijo en una rueda de prensa.

"Le dije al presidente del Concejo y del bloque oficialista que no iba a bajar a dar quórum. Es un derecho que tengo como concejal, yo no falté. Los defensores de la institucionalidad y transparencia han hecho una barbaridad poniendo un suplente", agregó.

Y concluyó: "Veremos con los abogados... Vamos a ir a la Justicia si es necesario. Usé un derecho que me otorga este cuerpo: no dar quórum para no dar un aumento que golpea el bolsillo de la gente".

Por su parte el edil del Frente de Todos, Walter Larrea, habló sobre la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y el Reglamento Interno del Concejo y dijo que la ausencia "está contemplada".

"Lo absurdo y lo terriblemente ilegal es que la concejala Schieda se encontraba presente en el recinto, participó hasta 5 minutos antes del llamado a la reunión trabajando, articulando, discutiendo la propuesta y se entera en la transmisión el reemplazo de su propia persona; esto es lo que es inconcebible. La ciudadanía tiene que saber que la fuerza que conduce (el intendente Héctor) Gay se lleva puesto todo el funcionamiento democrático del Concejo", afirmó.

En tanto que el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini, sostuvo en diálogo con LU2 que "cuando el presidente del Concejo dirige la sesión y llama a los 24 ediles para que se sienten en sus bancas y dar asistencia, en caso de ausencia lo que dice la Ley es llamar al concejal que sigue en orden de relación en la lista que fue elegido".

"La presencia es el lugar donde tienen que estar los ediles: la banca", afirmó sobre las críticas de Schieda porque ella estaba en el edificio.

Las nuevas tarifas

La tarifa plana pasó a costar $ 38,45.

En tanto que para los frecuentes quedó: quienes utilizan 80 pasajes al mes, 21,15 pesos; entre 60 y 70, 28,82; entre 40 y 59, 32,68; y entre 20 y 39, 34,61.

Por otra parte el ticket para la línea 520 que une Bahía Blanca y Cabildo, costaría 73,40 pesos.

Si bien esta ordenanza será promulgada de forma inmediata, el boleto aumentará en unas semanas debido a las demoras habituales de SUBE.

"Gay pasó un límite peligroso"

El bloque Frente de Todos sacó un comunicado esta tarde:

Estamos transitando un complejo contexto socioeconómico en todo el país y los bahienses no pueden pagar otro aumento desmedido del transporte público, que además hubiera sido evitable. El Gobierno Nacional definió congelamientos en materia de transporte y desde nuestro Bloque solicitamos congelar la tarifa local hasta el 31 de marzo para que podamos conocer las políticas nacionales en cuestión, actuando en consonancia y ofreciendo las alternativas de financiación para sortear la coyuntura. Las y los vecinos tienen que pagar el boleto más caro del país porque Héctor Gay se esmera en ser la peor administración posible.

Desde el oficialismo municipal nos pidieron propuestas para resolver una situación y las recibieron. CONCRETAS, LÓGICAS Y POSIBLES. Por algo no las tuvieron en cuenta y recurrieron a un ESCÁNDALO INSTITUCIONAL PARA DESVIAR LA ATENCIÓN.

EL INTENDENTE HÉCTOR GAY hoy cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad. Hizo una TRAMPA berreta y artera: reemplazar a una concejala opositora con una oficialista no resiste el menor análisis. Lo que vivimos hoy es de una gravedad inusitada y se resolverá por las vías que corresponda, pero no puede perderse de vista que esta BARBARIDAD tiene como única finalidad desviar la atención sobre los temas centrales. El Intendente Héctor Gay no vaciló en hacer cualquier cosa para aumentar el boleto de colectivo, perdonándole al mismo tiempo una deuda multimillonaria a grandes compañías telefónicas y bajándoles las tasas.

Urgen así más que nunca las explicaciones de un Intendente que no podrá seguir jactándose de su apego a la institucionalidad ni mucho menos de la transparencia de una gestión que persiste en su receta de abusar de los bolsillos de los usuarios.