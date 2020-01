Victoria Donda interpretó mal un título de Clarín sobre educación sexual y la destrozaron en las redes

La ex diputada nacional y actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda Pérez, cometió un grosero error de interpretación al citar un artículo del diario porteño Clarín y fue duramente criticada en redes sociales.

Todo comenzó luego de que Donda se metiera en la pelea mediática que protagonizaron Walter Queijero y la artista Flor de la V. En el marco de esa disputa, la funcionaria criticó que el periodista se haya referido en términos despectivos a la Educación Sexual Integral (ESI), y aclaró que gracias a esa ley, sancionada en 2012, muchos chicos y jóvenes han podido "conocer los derechos y la diversidad de posibilidades".

A continuación llegó el furcio:

"Gracias a la ESI, el 80 % de adolescentes de niños, niñas y adolescentes de Capital denunciaron abusos después de una clase sobre educación sexual", escribió en su cuenta de Twitter.

Para fundamentar esta afirmación, Donda citó un artículo del periódico porteño Clarín cuyo título es "Ciudad de Buenos Aires: el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos fue después de tener una clase de ESI en la escuela".

De inmediato le llovieron las críticas por su peculiar —y equivocada— interpretación del título de la nota. Algunas fueron leves; otras, en cambio, lapidarias.

El 80% de niños y niñas de CABA fueran abusados? El 80%? Me parece que tus cifras estan erradas.

felicitaciones, no sabés leer ni interpretar textos

Victoria, esa nota que citás no dice que el 80% de los adolescentes denunció abusos después de una clase de ESI sino que el 80% de los que denunciaron abuso lo hicieron después de una clase de ESI. Son dos cosas COMPLETAMENTE distintas.

Noooo, la nota dice que el 80% de los que hicieron denuncias EN CABA, NO el 80% de los niños y adolescentes DE CABA!! 🤦🏻‍♀️... Si el 80% del total de menores hubiese hecho denuncias estaríamos frente a una TRAGEDIA SOCIAL de tal magnitud que habría muy poco o nada de qué alegrarse

fuente: no comprendo lo que leo y escribo cualquier cosa.

y el 100% de las "Vikidonda" no sabe interpretar un texto ni un titular

El 80% de los niños de capital denunciaron abusos? No será un poco mucho... o no será que no sabés leer???