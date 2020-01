Llega una cadena y abre dos locales, la guerra de los gyms y grandes torres en Sarmiento

--Buen día, Juan María. ¿Se hace cuesta arriba la falta de fútbol grande?

--No creas, después de otro año cargado de éxitos no está mal tener un descanso.

--Mmm... dejalo ahí porque veo que aún te siguen pegando los brindis de la otra semana, así que mejor contame como te trata en materia de novedades el verano bahiense.

--Bastante bien. Hace muchísimos años que enero no es un mes muerto. Todavía hay mucha gente en la ciudad y siempre pasan cosas.

--Me alegro, veo que viniste afilado, así que andá tirando lo que trajiste. ¿Empezamos con temas comerciales?

--Dale. Te conseguí algunas perlitas que seguramente te van a interesar.

--No me vas a decir, como publicó algún portal de noticias, que se cayó lo de Amazon.

--Al contrario. Desde Bahía el intendente se comunicó con la empresa y le dijeron que el proceso sigue su marcha, que tienen hasta el 1 de noviembre para iniciar las obras y nada cambió. Incluso comentaron que no fueron consultados por el medio periodístico que lanzó la versión, así que a nivel local no le dan importancia, incluso el titular de Zona Franca, Lisandro Ganuza, se comunicó con gente de Amazon y le dijeron que no hay nada para preocuparse.

--Bien. ¿Que más tenés?

--La inminente llegada a Bahía de una cadena de artículos para el hogar. ¿Con eso te alcanza?

--Uhh, veo que viniste con el mazo cargado hoy. Dale, mostrá que cartas escondés bajo la manga.

--Me confirmaron que la firma de Olavarría Casa Silvia está buscando locales en Bahía, uno en el centro y el otro en Villa Mitre, para desembarcar en la ciudad. Incluso pude saber que tomaron a uno de los gerentes de Lucaioli y este, obviamente, está recomendando a varios de sus excompañeros para sumarse a esta nueva opción comercial.

--¿Casa Silvia? Sinceramente no conocía a esta firma...

--Es una empresa nacida hace más de 30 años en Olavarría. Sí la deben conocer bastante bien los habitantes de Punta Alta y Tornquist.

--¿Por?

--Porque allí abrieron no hace tanto sucursales y, por lo que sé, no les está yendo nada mal. En Tornquist tomaron a exempleados de Lucaioli y para que tengas una idea Casa Silvia también tienen locales en Pigüé, Dorrego, Suárez, Pringles, Tres Arroyo, etc.

--Muy buena noticia en medio de la malaria amigo...

--Tal cual, y si querés te doy algún detalle de la guerra comercial que parece haberse desatado entre dos gimnasios top de la ciudad.

--Uhh... no te veía yendo al gym. ¿De qué trata?

--Parece que el mega gimnasio de Pepe en el Dow Center no cayó muy bien en otros locales del rubro y ya se está armando una contra ofensiva. A más tardar en marzo la firma que tiene un exitoso gimnasio en O’Higgins al 300 desembarcará en avenida Cabrera y con otro local que dará que hablar en cuanto a comodidades y tecnología.

--¿En Cabrera?

--Sí, donde funcionó el call center. Parece que la apertura del Dow le habría restado clientes de la zona alta, quienes prefieren la comodidad de Aldea Romana y por eso decidieron competir palmo a palmo en esa zona de la ciudad.

--¿Ya empezaron las obras?

--Sí, por lo que pude saber harán una refacción total del amplio local y lo dotarán de los más modernos equipos de gimnasia. Así que se viene una puja brava por sumar clientes en esa zona de la ciudad. Pensá que en la avenida Cabrera ya funciona el gimnasio de los bigotes, que se trasladó el año pasado desde calle Pilmayquén.

--Bienvenida entonces la sana competencia. ¿Qué más tenés?

--Te traje dos emprendimientos edilicios en calle Sarmiento que, si la economía acompaña, no van a pasar desapercibidos este año. Te lo aseguro..

--Veo que estuviste activo estos días. Te sigo.

--Uno tiene que ver con una torre que apunta a ser la más moderna en materia de seguridad, equiparable a la de un barrio cerrado (cámaras, huellas en accesos, ascensores, puertas, etc), en calle Sarmiento al 500, a escasos metros de 12 de Octubre.

--No me digas que se trata de un nuevo emprendimiento de Marcelo.

--Tal cual. Ya se inició la demolición de una de las dos amplias casonas ubicadas donde se levantará un edificio compuesto por planta baja, entrepiso de oficinas y 14 pisos de 165 m2 propios, cocheras, estacionamientos, bauleras, y quincho con pileta en la terraza, sobre un terreno de 17,50 metros de frente. Se llamará “Torre de los Sueños” y la idea, si se logra completar el 80% de los inversores necesarios, comenzar en el segundo semestre del año.

--Me anticipaste dos proyectos. ¿Cuál es el otro?

--Tiene que ver con el predio que ocupaba la firma Fabra Fons en Sarmiento al 1300.

--¿El que compró Grupo Sur?

--Sí. Estos días se inicia la demolición como paso previo a la concreción de un enorme proyecto edilicio. Como mencionó el propio intendente en la campaña es un proyecto de avanzada, con una arquitectura de alto vuelo que va a marcar las bases de lo que se pretende para el crecimiento de ese sector.

--¿Deberá pasar por el Concejo?

--Sí, de hecho el viernes no se logró su análisis pero debe aprobarse la excepción de altura. Se trata de una formalidad y esta situación se da porque aún no está listo el nuevo Código de Edificación con el cual se evitarán la gran cantidad de pedidos de excepción que recibe hoy el municipio por estar sujetos a un código que se quedó atrás y no acompaña el crecimiento de la ciudad.

--Dame más detalles de la obra.

--Ya se tramitó el pedido de demolición y está próxima a comenzar, dando paso de inmediato a la construcción de una torre premium en altura, de perímetro libre. Se trata de un proyecto distinguido que combina paseo comercial, oficinas y viviendas. Pondrán mucho énfasis en hacer la torre más segura de la ciudad y contará con full amenities como sauna, gym, pileta entre otros.

--Por lo que me decís se trata de un proyecto top...

--Sí, habrá pisos de vivienda de hasta 450 m2 con vistas 360 grados. En esa panorámica además tener una vista privilegiada de toda la ciudad, se alcanza a apreciar a un lado la silueta de las sierras y al otro el mar, la obra superará los 10.000 m2 de construcción.

--Muy completo, y como ya hiciste los deberes en materia informativa no sé si pedirte más...

--Sigamos que hay varias cosas más para comentar...

--Dale, mientras pido otra rueda de café.

Una bahiense en YPF

--Si bien en los corrillos ya se venía hablando del tema, ahora se confirmó la llegada de una bahiense a la gerencia ejecutiva de Comunicación de YPF.

--¿Te referís a la hija de Luis Alberto?

--Claro. Me refiero a Desiré Cano, referente de la Cámpora Nacional con vasta experiencia en comunicación, quien ya asumió en el piso 32 de la torre que tiene la petrolera en Puerto Madero.

--Sí, me acuerdo que estuvo a cargo de C5N, el canal de Cristóbal López, durante el último año de la gestión de Cristina Fernández, allá por 2015.

--Exacto, y está bueno que una bahiense trabaje en un puesto clave, sobre todo cuando el futuro de YPF estará seguramente muy ligado al de Bahía Blanca, sobre todo a partir de Vaca Muerta. Esperemos que haya buenas noticias.

Un proyecto eólico enorme

--Sí, y ya que hablamos de buenas noticias tengo una muy sobre parques eólicos, aunque habrá que ver si se concreta.

--Avanti entonces...

--Me enteré que días atrás se aprobó en el Municipio la factibilidad de un gran parque eólico sobre la ruta 35, a 20 kilómetros de la ciudad, en la zona de Nueva Roma. Se llamará Central Serrana y estará compuesto por 75 aerogeneradores, así que es muy, muy grande. Habrá que ver si encarara la obra como tenían previsto o con el cambio de gobierno se modificó el panorama porque era un pedido que habían hecho en octubre.

--Y sí... los tiempos que corren parecen no ser los mejores para la energía renovable ¿No?

–Exacto. El sector comenzó a perder dinamismo a partir de la disparada del riesgo país y la crisis financiera. Hoy el crédito en el exterior es imposible para las empresas y además no hay necesidad de generar más energía.

--¿Tenés idea quién piensa encarar la inversión?

--La firma Emprendimientos Energéticos y Desarrollos S.A. (EEDSA), una empresa porteña dedicada a energía renovable, fundada en 1992, que se dedica al desarrollo de parques eólicos y ya ha participado en la concreción de varios. Ojalá que este tipo de iniciativas no se detenga, no sólo por cuestiones ambientales, sino también por la captación de mano de obra en la construcción y el movimiento logístico que genera. Pensá que por el puerto local pasaron durante el año pasado 167 aerogeneradores.

--Pasando a los temas políticos que hacen a la provincia, seguramente viste las fotos del intendente de Monte, Alejandro Dicchiara, con el ministro de la Producción, Augusto Costa y de Infraestructura, Agustín Simone.

--Sí, parece ser que se empezaron a abrir las puertas para el municipio y se plantearon temas en áreas clave sin hablar de urgencias sino de un plan de obras a cuatro años, con prioridad en los servicios. Según dijeron, se volvieron a abrir las puertas para Monte Hermoso en la Casa de Gobierno provincial.

--Hablando de obras. Aumenta la preocupación por el futuro de las autopistas de Sesquicentenario–El Cholo y ruta 33.

--Sí, están paradas pero hay chances. Gay se reunirá el viernes con el nuevo presidente de Vialidad, Gustavo Arrieta para conocer de buena mano qué se va a hacer. El otro día el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que se iban a terminar todas las obras iniciada, así que algo de optimismo hay.

Malestar en el Hospital Naval

--Algo más de la zona ¿Cómo está la situación del Hospital Naval de Puerto Belgrano?

--No está bien y hay mucha preocupación por los atrasos en el pago a proveedores y no te extrañe si se cortan algunos servicios.

--Me dijeron que llevan varios meses sin cobrar...

--Cuatro para ser más exactos y esperemos que la sangre no llegue al río porque de lo contrario los afiliados serán seguramente los más afectados ya que deberán que buscar otras alternativas para su atención.

--¿Aunque no llegue un mango?

--Estiman que llegarán, pero es cierto que las empresas a cargo de los trabajos ya no pueden seguir trabajando sin cobrar.

--Bueno. ¿Qué te parece si vamos levantando campamento?

--Dale, ojalá que buena parte de los proyectos que comentamos puedan concretarse en el nuevo año.

--Ojalá. Nos vemos el próximo domingo.