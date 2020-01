Crimen de Sandra Arbilla: “Quiero que se investigue todo a fondo”

Transcurrieron casi dos años, pero el dolor sigue inalterable. Es igual, o peor, que el primer día.

Roberto Arbilla sigue reclamando justicia por el asesinato de su hija Sandra (31), que hasta el momento no tiene detenidos.

La mujer fue atacada el 17 de febrero de 2018, alrededor de las 17, en la verdulería ubicada en Manuel de Molina y Don Bosco, donde trabajaba desde hacía poco tiempo.

Recibió múltiples puñaladas y falleció 48 horas después, mientras era asistida en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

El caso es investigado por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

“La causa sigue igual, quiero creer que investigan, pero cada vez que voy no tengo respuestas satisfactorias. Cada vez me voy más enojado que cuando entro. Cómo puede ser que esto me esté ocurriendo. Es indescriptible lo que siente”, comenta el hombre.

Roberto asegura estar convencido de que el propietario del comercio podría aportar información que colaboraría para llegar al autor del homicidio.

De la misma forma, señala que la escena del crimen no fue cuidada.

“Si no fuera por mí, que fui a la hora de lo que pasó, tampoco habría pistas, porque el mismo fiscal me dijo que el lugar estaba mal preservado de entrada, todo el mundo pisaba y tocaba”.

Reclamo

El hombre admite que sigue adelante y no baja los brazos, con la única esperanza de que el autor del crimen sea detenido.

“A mi hija no me la devuelve nadie, pero quiero que se investigue todo a fondo, que no quede en la nada, como si fuera un caso más”.

“Que no me hablen del Pacto de San José de Costa Rica o de los derechos humanos. Yo me pregunto dónde están mis derechos y los de mi familia”, sigue diciendo.

Arbilla afirma que hay gente que no habla o cuenta lo que sabe por temor.

Por otra parte, considera fundamental la presentación de algún testigo que pueda aportar información de importancia a la investigación.

“Le pido a alguna persona que haya pasado por ahí y pudo escuchar o ver algo, que vengan a hablarme y me digan, porque van a poder declarar como testigo reservado”.

También señala que “voy a seguir todo esto hasta las últimas consecuencias”.

Un duro recorrido

El hombre admite que estos casi dos años que pasaron desde la muerte de su hija fueron difíciles de sobrellevar.

“No es nada fácil y cada uno lo vive a su forma. Parte de mi familia está en la espiritualidad, con una religión que los ayuda mucho y fortalece. Yo pienso que el de arriba (por Dios) lo ve todo y de ese no se escapa nadie”.

Sandra era la mayor de sus tres hijas mujeres, por eso Roberto tenía un vínculo muy especial y promete seguir levantando la bandera del pedido de justicia para ella..

“A mi hija la llevo en mi mente y mi corazón, pero quiero estar bien para el momento en que encuentren a ese asesino y esté cara a cara conmigo”.