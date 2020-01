Rally Dakar: Terranova sigue firme y Benavides perdió todas las chances

Una de cal y una de arena para la delegación nacional en Arabia Saudita, donde hoy quedó atrás la sexta etapa del exigente Rally Dakar 2020.

La mejor actuación le correspondió al mendocino Orlando Terranova (Mini), quien arribó 9° en Autos, a 13' 22'' del francés Stephane Peterhansel (Mini), el mejor al cabo de los 353 kilómetros de especial.

Ello le permite a Orly mantenerse en el 5° puesto de la general, a 43' 54'' del español Carlos Sainz (Mini), dominador de la competencia con una ventaja de 07' 48'' sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

La otra cara de la moneda la protagonizó el salteño Kevin Benavides (Honda) en Motos, tras romper su impulsor y perder todo tipo de chances de victoria. La victoria en el parcial quedó para el estadounidense Ricky Bravec (Honda), también dominador de la general.

El mejor en la disciplina es Luciano Benavides (KTM), 5° en la etapa, quien ocupa el 7° puesto en la general (a 39' 02''). También figura entre los diez el cuyano Franco Caimi (Yamaha), a 1h 10' 24'' de la punta.

EL DOLOR DE KEVIN BENAVIDES#DakarxFOX | El argentino quedó varado a 44km del final del especial por problemas en su moto y llega a Riyadh sin chances de pelear por el triunfo. pic.twitter.com/bWiIux2rYO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 10, 2020

En Quads, el 2° puesto obtenido hoy, detrás del francés Simon Vitse (Yamaha), le permite al chileno Ignacio Casale (Yamaha) continuar dominando la clasificación general. El argentino Manuel Andujar (Yamaha) marcha 5° en la sumatoria global, a 2h 58' 00'' del trasandino.

Además, en UTV, el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am) se quedó con la etapa y amplió la ventaja a 09' 48'' sobre el estadounidense Casey Currie (Can Am) en la general.

Finalmente, en Camiones, el ruso Andrey Karginov (Kamaz) trepó a lo más alto de la clasificación, tras quedarse con el sexto recorrido de la competencia, con una brecha de 19 14'' sobre su compatriota Anton Shibalov (Kamaz).

La acción en pista se reanudará el domingo, ya que mañana tendrá lugar la jornada de descanso. La séptima etapa, pactada a 546 km de especial, se iniciará en Riyadh y terminará en Wadi Al Dawasir.