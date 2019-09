Falta de medicamentos para los más vulnerables: "No podemos hacer frente a las deudas", dicen las farmacias

La tesorera del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, María Eugenia Beguiristain, se refirió esta mañana al problema que atraviesan los afiliados a Incluir Salud (exPROFE) porque las farmacias no les entregan medicamentos.

"Estamos registrando unos atrasos muy importantes en los pagos desde hace tiempo", comenzó diciendo Beguiristain por LU2.

"Las farmacias que atendemos este programa tratamos de darle continuidad porque se trata de pacientes muy vulnerables que tienen patologías importantes (...) Nos preocupamos por tener un stock para darle contención a este sector y muchas veces pudimos hacer frente cuando hubo atrasos", contó la tesorera.

Pero la situación se agravó y tras varias advertencias a autoridades de IOMA y exPROFE decidieron cortar la entrega de medicación y otros accesorios, como pañales.

"Cuando llegamos a tener 7 meses impagos dijimos 'no compramos más' porque tenemos proveedores a los que tenemos que cumplir", explicó.

Y luego añadió: "Dejamos de comprar porque no podemos hacer frente a las deudas. Decíamos lo que compro hoy lo voy a a cobrar en marzo de 2020 con el precio con el que uno lo facturó".

La tesorera contó que estuvieron un mes y medio haciendo entregas con el stock que tenían: "Fue una prestación precaria, hasta que hace un mes y pico acá en Bahía Blanca dijimos que no podíamos dar más el servicio".

Beguiristain lamentó que "si no hay ruido, las autoridades siguen como están" y aseguró que la entrega directa del Ministerio de Salud a Incluir Salud no solucionaría el problema.

"Por referencia que tengo de pacientes, en algún momento la prestación fue directamente a través del ministerio y no era buena, porque no tienen un interlocutor, la medicación a veces no llega (...) Sale más barato, pero la prestación no es efectiva", señaló.

En Bahía Blanca hay alrededor de 5.000 afectados por esta situación y al cifra se eleva a 10.000 si se tienen en cuenta la gente de la zona.

Más detalles

Las farmacias que trabajan con Incluir Salud en Bahía y atendieron hasta último momento son: Beguiristain (Italia 541), Di Santo (Venezuela 1.470), Domínguez (Brasil 934), Godoy (Liniers 588) y Noroeste (Juan Molina y Avellaneda).

Luego complementan: Grunbein (Rafael Obligado 5.766), Castelli (Castelli 159), Cusner (25 de mayo 502), Del Sol (Vieytes y Juan Molina) y Medrano (O'Higgins 71).