Daniel y otros miles de bahienses necesitan medicamentos que no llegan

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Daniel Machi tiene 50 años y padece polineuropatia múltiple, una disfunción simultánea de muchos nervios periféricos en todo el cuerpo.

Es una de las 5.000 personas de Bahía que también padece con Incluir Salud (ex-PROFE), y desde hace dos meses no recibe la medicación que necesita.

—PROFE viene mal desde hace 12 meses aproximadamente, con problemas en las farmacias. Pero desde los últimos dos está cortada, no te da nada —dice Daniel, quien cuenta con una pensión porque desde hace un año los dolores no le permiten trabajar.

Su mujer está en la misma: hace 5 años tuvo dos preinfartos, le detectaron diabetes y comenzó con problemas psicológicos, que derivaron en un tratamiento psiquiátrico. Por eso tuvo que dejar su trabajo en blanco y tramitar una pensión.

Daniel explica que sin cobertura gastan 6.000 pesos en medicación cada uno. Y eso sin contar los medicamentos psiquiátricos ni la insulina de su pareja, que hasta el momento, y con algunas idas y vueltas, consigue en los hospitales públicos de Bahía.

—PROFE de La Plata no te atiende (...) En otras provincias como La Pampa este programa anda muy bien. Yo no elegí estar enfermo, trabajaba normal y me enfermé... Si hay una ley tienen que cumplirla —reclama Daniel.

Desde que las farmacias dejaron de entregar medicamentos por un retraso en los cobros (el mes pasado recibieron la plata de febrero, cuando les correspondía cobrar mayo), Daniel fracciona la medicación u opta por tomarla día por medio. Hay momentos que le duele mucho el cuerpo, apenas se puede levantar de la cama, pero sabe que de lo contrario no llega a cubrir el mes.

Su situación, como la de otros tantos, empeora semana tras semana y no sabe qué más hacer. Ya se endeudó con la tarjeta de crédito, ya pidió colaboración en las redes sociales, ya fue a buscar respuestas a Incluir Salud, ya pidió ayuda municipal… Y nada cambia. Solo en el Concejo Deliberante y en el Observatorio de Discapacidad atendieron su reclamo, aunque los medicamentos siguen sin aparecer.

El Hogar Don Orione, que atiende a jóvenes y adultos con graves dificultades físicas y psíquicas, no escapa a esta situación.

La hermana Mirta, que está a cargo de la institución, cuenta que tienen 11 personas (y cuatro en proceso) con Incluir Salud y que la semana pasada recibieron un telegrama de la empresa NutriHome diciendo que por falta de pago no puede proveer el suplemento alimenticio que ellos usan, ya que muchos se alimentan por botón gástrico.

Este mes tampoco recibirán medicamentos ni pañales por los conflictos en las farmacias. Y la situación no es más crítica porque Bahía ayuda, ayuda mucho. De hecho Don Orione está organizando para fin de mes un evento musical solidario con el objetivo de recaudar fondos.

—Hicimos una nota para el curador de los chicos, que es quien tiene que hacer la demanda de la necesidad, por eso no fuimos nosotros a PROFE (...) Ya tuvimos problemas (con el programa) el año pasado y a principios de este. Como siempre estamos pidiendo, nos salvamos porque la gente de Bahía es solidaria. Pero ahora la necesidad de la gente también es mayor —explica la hermana Mirta.

¿Qué es?

Incluir Salud (ex-PROFE) es un programa del Estado Nacional que tiene como objetivo brindar atención a los afiliados que son asistidos en el Sector Público de Salud.

Si bien no es una obra social, tiene que cumplir con el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Este programa nacional es gestionado por cada provincia y Bahía Blanca tiene su sede en la Región Sanitaria I, que abarca toda la Sexta Sección con 10.000 afiliados (5.000 bahienses).

Según fuentes consultadas, en junio de 2017 se generó una unidad económica financiera en el Ministerio de Economía que hace que todo dependa del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

La Nueva. se comunicó con autoridades de IOMA de La Plata, quienes establecieron contacto con Incluir Salud en esa localidad.

—Sabemos que existen problemas con las entregas en las farmacias; desde el programa estamos tratando el asunto —indicaron, sin brindar mayores detalles.

En tanto, en la sede bahiense de Incluir Salud señalaron que reciben a diario quejas por falta de medicamentos y pañales. Y si bien reconocieron que la subsecretaría de Salud del Municipio los está ayudando, “el vademécum es menor, entonces la ayuda termina siendo mínima; enviamos reclamos a Provincia, pero nada”.

Fuentes consultadas por La Nueva. indicaron que el programa funcionaría mejor si se trabajara directamente con el Ministerio de Salud y no con las farmacias, “que tienen valores más altos para los medicamentos”. Lo mismo vale para las prótesis.

Más detalles

Las farmacias que trabajan con Incluir Salud en Bahía y atendieron hasta último momento son: Beguiristain (Italia 541), Di Santo (Venezuela 1.470), Domínguez (Brasil 934), Godoy (Liniers 588) y Noroeste (Juan Molina y Avellaneda).

Luego complementan: Grunbein (Rafael Obligado 5.766), Castelli (Castelli 159), Cusner (25 de mayo 502), Del Sol (Vieytes y Juan Molina) y Medrano (O'Higgins 71).