Los preinfantiles, protagonistas del último provincial masculino del año

Esta tarde se pondrá en marcha en Necochea el 22º Provincial U13 masculino de básquetbol.

Bahía Blanca, que eliminó a Punta Alta en el Zonal, integrará la zona A junto al seleccionado local y Chivilcoy.

Mientras que la B estará compuesta por Zárate-Campana, Mar del Plata y La Plata.

La actividad se desarrollará en las canchas de Rivadavia, Centro Basko y Huracán y dará inicio a las 16, con el duelo Bahía-Chivilcoy.

En tanto, a las 20 se llevará a cabo la ceremonia de apertura del certamen.

Los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales del sábado; en tanto, el domingo se jugará el partido por el 3º puesto y la final.

No obstante, están sujeto a revisión los partidos del viernes a la mañana y el domingo, ya que coincidirán con los próximos compromisos de la selección argentina en la Copa del Mundo de China.

Plantel bahiense

4 - Albano Costa (alero, 9 de Julio)

5 - Nicolás Guerrero (base, Napostá)

6 - Facundo Durando (base, Olimpo)

7 - Gregorio Barsky (escolta, Napostá)

8 - Genaro Parrotta (escolta, Argentino)

9 - Francisco González (ala-centro, Argentino)

10 - Lucio Baeza (base, Alem)

11 - Guillermo Lucas (alero, Pacífico)

12 - Bautista Aguilar (base, Pacífico)

13 - Francesco De Tina (alero, Olimpo)

14 - Gregorio Gerhardt (escolta, Pueyrredón)

15 - Ulises Martorell (ala-centro, Pacífico)

DT - Mauro Richotti

AT - Marcelo Berdini

PF - Ezequiel Micca

PF - Luciano Concetti

Cronograma de competencia

Fecha 1 - Jueves 5

16:00 - Bahía Blanca vs Chivilcoy (Centro Basko)

17:00 - Mar del Plata vs La Plata (Rivadavia)

18:00 - Necochea vs Zárate-Campana (Centro Basko)

Fecha 2 - Viernes 6

10:00 - Zárate-Campana vs Mar del Plata (Centro Basko)

10:00 - Necochea vs Bahía Blanca (Rivadavia)

10:00 - Chivilcoy vs La Plata (Huracán)

Fecha 3 - Viernes 6

17:30 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Centro Basko)

17:30 - La Plata vs Zárate-Campana (Rivadavia)

19:30 - Necochea vs Chivilcoy (Centro Basko)

Fecha 4 – Sábado 7

16:00 – Partido por el 5º puesto (Centro Basko)

18:00 – Semifinal 1 – 1ºA vs 2ºB (Centro Basko)

20:00 – Semifinal 2 – 1ºB vs 2ºA (Centro Basko)

Fecha 5 – Domingo 8

10:00 – Partido por el 3º puesto (Centro Basko)

12:00 – Final (Centro Basko)