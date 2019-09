Tries, protagonismo y duelos entre equipos de bahienses en España

El importante grupo de jugadores bahienses que actúan en el rugby español tuvieron un fin de semana con protagonismo, tries y hasta encuentros entre sus equipos.

Todo en el marco de la tercera fecha de los torneos División de Honor A y División de Honor B.

En la división superior el pilar Nicolás Jurado aportó un try -ingresando como suplente- para la victoria de El Salvador ante Cisneros por 33 a 21 de visitante.

El Chinito ingresó a los 51m para participar del segundo éxito del equipo de Valladolid, que se ubica 3º, a un punto del líder Santboiana. El try lo logró a los 80m.

En cruce de equipos de mitad de tabla se encontraron el octavo Mateo Bast (entró a los 54m para Alcobendas, último campeón de la Copa del Rey) y el fullback Federico Casteglioni, titular en Independiente de Santander.

El triunfo fue para el primero por 27 a 20 como visitante, que además avanzó a semifinales de la Copa del Rey 2019.

En el ascenso español le está yendo muy bien a Agustín Veroli, que con Universidad San Jorge Fénix marcha invicto luego de tres presentaciones en la zona B.

El equipo del ex Argentino venció este domingo a L'Hospitalet 24 a 15, con un try del ala bahiense. Quien además venía de sumar un try en la primera fecha y 2 en la segunda.

Agustín Veroli, formando el scrum.

En la DH B también se produjo un encuentro de equipos con jugadores surgidos en la Unión de Rugby del Sur.

Fue en el duelo vasco que Gexto le ganó a Gernika por 18 a 15 de visitante, para queda como único líder en el grupoA.

En el ganador fueron titulares el segunda línea Gregorio Zabaloy y el fullback Gregorio Sáenz, ex jugador de Universitario y con paso por el rugby de Brasil, donde también actúa otro ex Piraña (Manuel Ducamp).

En el local arrancaron como iniciales el hooker Bruno Mercanti y el segunda línea Federico Stein, mientras que el pilar Matías Barrera entró a los 30m.

Gernika marcha 3º en las posiciones, con dos victorias y una derrota.