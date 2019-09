Kicillof: "Merecemos un país como el que quieren Alberto y Cristina"

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, pidió "convencer absolutamente a todos de que en este país y en la provincia no sirve el ‘sálvese quien pueda’, no sirve que a un pequeño sector le vaya bien y todos los demás estén en la lona”.

El postulante formuló esas declaraciones al recorrer anoche las ciudades de Pellegrini, Salliqueló, y Guaminí, en la Sexta Sección electoral, donde se reunió con diferentes sectores productivos y realizó una charla abierta con jóvenes, vecinos y comerciantes.

“Vengo a pedirles que no bajen los brazos y no paren ni un minuto, porque nos merecemos un país como el que quieren Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Una Argentina con empleo, salud, educación y producción”, afirmó Kicillof.

Recordó que el Gobierno “dijo que después de las elecciones nos fue mal a los argentinos y a los bonaerenses por no haberlos votado, y yo me permito decir que fue exactamente al revés: Argentina no votó al Gobierno porque nos fue mal, no es culpa de los argentinos, es culpa del Gobierno y eso es lo que dijeron las urnas".

Y agregó: “El 11 de agosto no elegimos nada, ni presidente, ni gobernador, ni intendente, fue una especie de ensayo general, un ejercicio crucial para la democracia”.

Por otro lado, el diputado explicó que considera fundamental “que exista una política pública para que vuelva a haber oportunidades en todas las ciudades, en todos los pueblos, y para que sea un derecho desarrollarse y trabajar en el lugar donde cada uno nació".

"Queremos que las y los jóvenes se arraiguen y no tengan que irse a las grandes ciudades en busca de una oportunidad”, dijo.

Kicillof continuará hoy su recorrido por Carhué, Puan, Saavedra y Coronel Suárez. (Télam)