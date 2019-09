9 de Julio venció a Estrella y lo condenó a jugar la Permanencia

Pasó la penúltima fecha (21º) del torneo de básquetbol de Primera y la noticia fue que 9 de Julio le ganó a Estrella ese mano a mano por ver quién zafaba de jugar la Permanencia.

En un partido que no dio respiro hasta la última pelota -un tiro de 3 esquinado de Bruno Rosso que no entró- “Nueve” se quedó con la victoria por 82 a 81 como visitante y condenó al auriazul a disputar el playoffs por no descender frente a San Lorenzo del Sud.

El base Damián Carci, con 34 puntos (8-13 en triples), fue la figura del ganador, ante su ex equipo. También fue clave el trabajo en la pintura de Lahuel Silva (19 puntos y 10 rebotes, 6 ofensivos).

En el entretiempo llegó al estadio Luis Alvarez la triste noticia del deceso del entrenador Miguel Braulio Río, por lo que se realizó un minuto de silencio en su memoria.

La jornada también tuvo las victorias del puntero Liniers sobre San Lorenzo por 86 a 60 (Agustín Dottori fue el goleador, con 25 puntos) y de Bahiense del Norte sobre Napostá por 82 a 81 (20 de Esteban Silva en el ganador).

Esteban Silva, el goleador de Bahiense en el triunfo ante Napostá.

También Estudiantes sumó un triunfo importante ante Pacífico, como visitante, por 77 a 66 y con 18 tantos de Gonzalo Martínez.

La dirigencia del verde entregó un reconocimiento a Lucio Redivo por su colaboración permanente con el club y por el subcampeonato Mundial en China.

Leandro N. Alem cumplió con su parte al ganarle a Olimpo por 93 a 82, con 28 unidades de Patricio Zapata.

Por último, Pueyrredón no se apiadó de Villa Mitre y lo goleó 96 a 66 como local. Tomás Bruni y José Belleggia aportaron 21 puntos, respectivamente, para el ganador.

La 22da y última se jugará el próximo jueves 3 de octubre, desde las 20.45, con estos encuentros: Olimpo-Bahiense del Norte, Napostá-Liniers, San Lorenzo del Sud-Pueyrredón, Villa Mitre-Pacífico, Estudiantes-Estrella y 9 de Julio-Alem.

Lucio Redivo, homenajeado por la dirigencia de Pacífico.

Posiciones

1º) Liniers, 41 puntos;

2º) Bahiense, 36

3º) Napostá, 35

4º) Estudiantes, Pacífico, Pueyrredón y Villa Mitre, 31

8º) Olimpo y 9 de Julio, 30

10º) Alem, 29

11º) Estrella, 27

12º) San Lorenzo, 26

Así se definirá

Los primeros seis clasificados avanzarán directamente a cuartos de final; mientras que los equipos ubicados del 7º al 10º puesto jugarán la Reclasificación: 7º vs 10º y 8º vs 9º (al mejor de tres partidos).

Quienes resulten victoriosos de la Reclasificación se unirán a los otros seis equipos para armar la clásica llave de cuartos de final, al mejor de cinco partidos.

Las semifinales también irán al mejor de cinco; en tanto, la final se disputará en cancha neutral y al mejor de siete encuentros.