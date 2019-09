Su padre quedó grave después de un accidente: "No creo que pueda recuperarse"

José Lucero, hijo de un hombre embestido y abandonado en julio, contó esta mañana que su papá sigue en grave estado y que no creen "que se pueda recuperar".

"Estuvo 70 días en terapia intensiva y ahí se agarró un virus, así que ahora lo tienen aislado, está muy débil", manifestó a LU2 el hijo de Juan José Lucero a quien el 13 de julio tuvieron que internarlo en el H.A.M. por las heridas sufridas tras un choque en Paunero al 800.

En la causa, las autoridades lograron dar con una camioneta marca Jeep y la secuestraron, pero según explicó José los propietarios no se hicieron responsables del accidente y ahora tiene que fallar la Justicia, con sus tiempos.

En un video de una cámara de seguridad se puede ver la caída de Juan José y la intención de un tercer vehículo de detener la camioneta Jeep, cosa que no logra.

"El testigo intentó frenarlo y les dijo lo que había pasado, pero ellos aún así lo dejaron tirado", explicó en la radio y agregó que "nunca se hicieron cargo de nada".

Juan José está en grave estado y según su hijo tiene problemas para recordar cosas, además de diversos problemas motrices.

Parte del tratamiento de recuperación lo está pagando Pami, pero de todas maneras son sus hijos los que terminan de completar los requerimientos de su padre.

"No camina, no tiene fuerza, no reconoce, balbucea y delira", lamentó.