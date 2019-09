Frente a la crisis, se protesta o se actúa en forma eficiente

El gobernador del Distrito O3 del Club de Leones, Daniel Di Lorenzo, sostuvo que ante la crisis, la gente con vocación de servicio, pertenezca o no a una organización internacional, tiene dos alternativas: protestar contra la situación política de turno o actuar en beneficio de los que menos tienen y hacerlo eficientemente.

“Esto quiere decir que las obras de servicio voluntarias y el dinero que se consigue por trabajos de recaudación sean bien utilizadas, al igual que el tiempo, que es un capital no reemplazable”, dijo Di Lorenzo, oriundo de Neuquén, quien por esta zona estuvo de visita, además, en Ingeniero White y Palihue.



Cumple así con una recorrida anual por todos los clubes del Distrito O3, teniendo en cuenta que el gobernador debe visitar cada entidad en el primer cuatrimestre de gestión (inició el 1 de julio) para monitorear las situaciones de las ciudades y los clubes e ir adecuando el servicio de acuerdo a las necesidades que presenta cada comunidad y los planes mundiales que tienen en sus causas globales.

“Punta Alta está trabajando, en ese sentido, en la baja visión, diabetes y plantación de árboles. En cada comunidad, se está atento a los merenderos infantiles por la situación de crisis estructural que hay en el país y repercute en la población infantil. Estamos pidiendo que estén alertas ante la falta de alimentos o que éstos no sean los apropiados, para que los clubes actúen subsidiariamente en red con las agencias estatales”.

“Una de las causas ejes de los leones es la niñez en salud, educación y nutrición”.

Voluntarios

El gobernador indicó que los clubes leones están compuestos por trabajadores voluntarios, que pertenecen a una organización de orden internacional, con un 1,5 millones de socios.

“En este sentido, nos instruyen, antes de tomar el cargo, de cómo tratar de mejorar el servicio de cada club y la prestación de cada león, de manera de distribuir en forma armónica la carga de las tareas, ya que es importante atender las necesidades de las familias”.

“Nuestra intención es que los leones trabajen unidos a la comunidad. Estamos apostando a la multiculturalidad, integración, la no discriminación. Cualquiera puede trabajar con nosotros, no requiere una jura o un pago de una cuota. Sí debe respetar el código de ética y contar con vocación de servicio”.



“En este momento, se necesita cantidad y calidad de personas. Más manos, más servicios. Si tenemos mucha gente que no sabe trabajar tampoco es bueno. Es preciso dar respuesta a la demanda de la comunidad en tiempos de crisis recurrentes. Por lo tanto, se trata de una combinación de los dos factores: calidad de gestión y cantidad de gente”.

La entidad a nivel local está pronta a cumplir 50 años.

El presidente del Club de Leones en Punta Alta, Gabriel Daire, dijo que “todos los años tenemos esta visita protocolar en la cual recibimos las propuestas de manera directa del gobernador. Es una fiesta recibirlo porque nos muestra, además, que nuestro club está vigente y prontos a cumplir 50 años”.

“Estamos inmersos en varios servicios, cada uno con sus tiempos y posibilidades. Somos 18 leones a nivel local. Hacemos la detección temprana de patologías de la vista, con visita a todos los jardines del distrito. Para noviembre tenemos prevista la campaña de diabetes. En el aspecto cultural, seguimos con el concurso internacional del Cartel de la Paz. También continuamos con el banco de anteojos, entre otras actividades”.



En coincidencia con la presencia del gobernador, se tomó juramento a tres nuevos leones: Ricardo Merli, Mónica Pando (ambos de Bahía Blanca) y Judith Duartes (Punta Alta).