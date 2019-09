Manu sorprendió en un partido de leyendas en China ¡con peluca!

Emanuel Ginóbili sigue disfrutando de su retiro y tras llegar a China para ver los partidos decisivos del Mundial, hoy sorprendió a todos en un partido a benéfico de leyendas en Shanghai denominado Super Penguin Basketball.

El bahiense, que dejó el básquet profesional el 27 de agosto de 2018, apareció en el partido con un peluca y brindó un verdadero show.

En el otro equipo había un viejo conocido de Manu, el francés Tony Parker.

Manu Ginobili wore a wig in a charity game so we can get prime Ginobili one more time 😂🔥 pic.twitter.com/z20jkEFmAb