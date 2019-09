Moto GP: Maverick Viñales encabezó el 1-2-3 de Yamaha en Aragón

Alegría total para Yamaha en el primer día de acción en Aragón (España), luego de copar el podio de viernes en la jornada de entrenamientos del Moto GP.

Las unidades del equipo oficial marcaron el rumbo, con el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi ocupando el primer y segundo mejor tiempo, respectivamente.

Si bien el ibérico se quedó con lo mejor de la segunda tanda, el 1m 48s 014 establecido en la sesión no logró mejorar lo hecho por el español Marc Márquez (Honda) en la primera tanda matinal.

🔝 @mvkoficial12 takes over at the top!



The @YamahaMotoGP goes quickest in this session on his time attack! ⏱️#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Ixd7jG6pj9