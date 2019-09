Otra jugada argentina en el top 5 de la segunda fecha

Pasó la segunda fecha para algunos grupos del Mundial de China y en el saldo de acciones más vistosas, nuevamente FIBa. eligió a una de Argentina.

Se trata de una tapa de Nicolás Brussino a un jugador nigeriano, a casi 2m15s de iniciado el último cuarto.

En la acción participa también Luca Vildoza, el primero que logra frenar el ascenso de la pelota. Pero Brussino llega también para barrer con mayor espectacularidad.

Fue en el marco del segundo triunfo del seleccionado argentino en el torneo, correspondiente al grupo B.

Mirá el resumen de las mejores jugadas:

