Los nombres del primer rival de Bahía Basket en el Súper 20

Queda menos de una semana para que comience la temporada 2019-20 de la Liga Nacional.

Bahía Basket renueva la ilusión en la máxima competencia del país, que tendrá como primera etapa el Súper 20.

El estreno para el equipo que será dirigido por Martín Luis y José Luis Pisani se producirá el miércoles venidero, cuando visite a Peñarol de Mar del Plata desde las 21.

¿Con qué plantel cuenta el elenco milrrayitas?

El entrenador es Gabriel Picato, quien se desempeñó como entrenador de La Unión de Formosa la temporada pasada y recientemente fue asistente de Sergio Hernández en el seleccionado argentino, en el Mundial de China.

En materia de jugadores nacionales, mantendrá la base de juveniles campeones de la Liga de Desarrollo 2019 y sumó al escolta Santiago Vaulet (ex Bahía Basket), al alero Patricio Tabarez (ex Hispano Americano de Río Gallegos) y al centro Franco Barroso (ex Atenas).

También incorporó a cuatro extranjeros con diferente experiencia internacional en ligas como las de Italia o Japón, por ejemplo. Se trata de Darryl Jackson (escolta), Corey Johnson (ala-centro), Devin Thomas (centro) y Gabriel Belardo (base).

Peñarol jugará un amistoso frente a Quilmes (descendió a la Liga Argentina) este domingo a las 20, en el Polideportivo Islas Malvinas.

Campaña "con talento"

Bahía Basket impulsó una campaña de venta de abonos con una ingeniosa propuesta.

A través de las redes sociales muestra el lado B de sus jugadores.

🏀🕺 | Subí el volumen, descubrí el talento de Ayan Carvalho y votalo para que esté entre los mejores!



Esta temporada vení al Dow Center a bancar a este equipo de talentosos.



Adquirí tu abono: (291) 5090247 | abonos@bahiabasket.com#VamosBahia #BBSGotTalent #DowCenter pic.twitter.com/aUikHiuwdm — Weber Bahía Basket (@bahiabasket) September 19, 2019

Cada integrante va mostrando sus talentos, al mejor estilo del programa estadounidense Got Talent.

"Al mostrar a los jugadores de manera divertida y en tono lúdico, parodiando el programa norteamericano, se busca acercarlos al público y que cada persona pueda identificarse con alguno de ellos y sus talentos", se explicó en un comunicado de prensa.

🏀🕺 | Descubrí la destreza de @_paulichi y votalo para que esté entre los mejores!



Esta temporada vení al Dow Center a bancar a este equipo de talentosos.



Adquirí tu abono: (291) 5090247 | abonos@bahiabasket.com #VamosBahia #BBGotSTalent pic.twitter.com/Dwwa43oU6y — Weber Bahía Basket (@bahiabasket) September 16, 2019

El abono comprende los partidos del Súper 20 (4) y los partidos de la temporada regular de la Liga Nacional (19).

Se informó que quienes adquieran un abono tienen prioridad de compra en las entradas de playoffs de Liga y otros beneficios en las unidades del Dow Center como en gimnasio, gastronomía y compra de merchandising.

🏀🕺 | Si te identificás con @FranFilippa y su talento votalo para que esté entre los mejores!



Esta temporada vení al Dow Center a bancar a este equipo de talentosos.



Adquirí tu abono: (291) 5090247 | abonos@bahiabasket.com#VamosBahia #BBSGotTalent #BahiaBasket #DowCenter pic.twitter.com/w9MsYQbiks — Weber Bahía Basket (@bahiabasket) September 18, 2019

Se pueden adquirir los abonos en las oficinas del Dow Center, Rodríguez 4985, de lunes a viernes de 8 a 20.

También por email a abonos@bahiabasket.com o al teléfono 2915090247.