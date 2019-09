Sale una versión móvil del Call of Duty

La empresa de videojuegos Activision junto a la multinacional Tencent anunciaron hoy la fecha de lanzamiento del Call of Duty en su versión móvil.

El día será el próximo 1 de octubre en todos los países compatibles con Google Play (para teléfonos con Android) y App Store (para los iOS), con la excepción de China, Vietnam y Bélgica.

La versión móvil del videojuego será gratuita y contará con la experiencia en primera persona que ofrecerá mapas, modos, armas y personajes favoritos.

Call of Duty: Mobile is coming to Android and iOS on October 1st.



The free to play mobile experience features signature Call of Duty multiplayer, iconic maps, modes, characters and a new Battle Royale experience. #CODMobile pic.twitter.com/dHIowxcaML