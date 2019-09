A 13 años de la desaparición de Julio López: la familia denuncia que la causa "está parada"

A trece años de la desaparición de Jorge Julio López, familiares y organismos de derechos humanos realizarán hoy una marcha en la ciudad bonaerense de La Plata, así como también habrá una movilización a Plaza de Mayo, al tiempo que denuncian que la causa que investiga el caso "está parada".

La actividad en la capital provincial tendrá lugar a las 18 en la Plaza Moreno, desde donde se marchará hasta la sede de la Gobernación.

La movilización contará con la participación de familiares y organismos de derechos humanos, quienes reclamarán por la aparición del albañil que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar y en democracia, tras prestar declaración en 2006 en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad contra el represor Miguel Etchecolatz.

En tanto, a las 17 está prevista la marcha a Plaza de Mayo por parte de partidos de izquierda y organismos de derechos humanos bajo la consigna "Pasan los gobiernos, Julio López sigue desaparecido".

"Todos los años se hace difícil pasar este día. En el último año no pasó absolutamente nada y la causa está parada. Quizás, el caso no avance nunca", advirtió Rubén López, hijo del testigo desaparecido.

En diálogo con 221 Radio, el hombre destacó señaló que junto a su familia acomodaron sus vidas alrededor de la causa que investiga la segunda desaparición del albañil: "Me puse la camiseta de mi viejo y llevamos adelante esta causa".

"Hace 13 años doy las mismas respuestas, es una tristeza. Seguramente eso me esté haciendo mal, no tengo novedad de nada. Me daría paz encontrar a mi papá", añadió.

Y concluyó: "No estamos exigiendo mucho, queremos que aparezca. Quisiéramos encontrarlo con vida, pero al día de hoy ya tendría 90 años. Sabemos lo difícil que es que eso pase". (NA)