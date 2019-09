En el mes de los 60 años de su primer título, Universitario se anotó una goleada

Se completó la quinta fecha del Reubicación B-C del Regional Pampeano de rugby, en la que Universitario de nuestra ciudad concretó hoy una goleada que fue su máxima expresión ofensiva en lo que va del torneo.

Las Pirañas le ganaron a Kamikazes de Colón 82 a 10 en el complejo Héctor Gatica, donde dirigió Santiago Bevaqua.

El ganador concretó 12 tries ante un rival promovido a esta categoría luego de la eliminación de Los Miuras (Junín) en la fase anterior, por no presentarse a jugar en la última fecha ante Santa Rosa RC.

Con este resultado Uni se mantuvo en el segundo lugar, a dos fechas para que concluya este clasificatorio conducente al TRP B 2020.

Pueyrredón mantuvo la punta tras vencer a Racing de Chivilcoy 39 a 8 como local. Además, Gimnasia de Pergamino dio un paso importante para meterse entre los seis de arriba al ganarle a Campo de Pato (Balcarce) 50 a 39 como local. El sábado El Nacional sufrió a Los 50 en Tandil: 83-29.

La sexta y penúltima se jugará el 28/9: El Nacional-Pueyrredón, Campo de Pato-Universitario, Racing-Gimnasia y Kamikazes-Los 50.

Posiciones: 1º) Pueyrredón, 23; 2º) Universitario (Bahía), 20; 3º) Los 50 (Tandil), 15; 4º) Racing, 14; 5º) Kamikazes, 12; 6º) Campo de Pato, 7; 7º) Gimnasia (Pergamino), 6 y 8º) El Nacional, 0.

En 1959, el primero de Uni

Es un mes especial para Universitario porque este año se conmemoran los 60 años del primer título oficial en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur.

Entre los clubes de la actualidad fue el primero en sumarse a la competencia oficial de la URS. Su afiliación fue aceptada en 1957, mientras que al año siguiente lo hizo Sociedad Sportiva.

Uni obtuvo el campeonato Oficial 1959 el domingo 6 de septiembre, cuando bajo un clima adverso derrotó en la última fecha a Albatros por 12 a 0.

El encuentro se jugó en la cancha de Alem y Florida (Parque de Mayo) y contó con el arbitraje de Martín Urbicain, de la URS.

Universitario formó con Merlino, Rampoldi, Pacho; Malpeli y Cóppola; Rabanelli, Chersanovich, Vitanza; Rojo y Ramasco; Da Rode, Pistonesi, Prieto, Gestoro; Joseau.

El plantel campeón de Universitario (1959).

Albatros formó con Capella, Pagnanelli, O. Borelli; Monferini y A. Cantarelli; J.C. Cantarelli, Bartolomé, O. Cantarelli; Mariani y E. Gómez; Villar, Sabattini, Pérez, López; Alvarez.

Los puntos del campeón (el try valía 3): penal de Ramasco a los 12m y try de Da Rode a los 34m en la primera etapa para la victoria parcial 6-0. En el complemento, try de Ramasco a los 25m., try de Pistonesi a los 32m.

La crónica de La Nueva Provincia hizo referencia a un buen desempeño del apertura (Ramasco) para conectar el juego con los veloces tres cuartos de Uni, quienes siempre encararon la hache rival en velocidad y alejando marcas con la técnica del handoff.

Subió Santa Rosa RC

También este domingo se completó la quinta fecha del grupo Reubicación A-B.

Santa Rosa RC saltó al 2º puesto al vencer a Unión del Sur (Mar del Plata) 33 a 27 como local.

Como no logró punto bonus, el bordó quedó en la línea de Argentino, su próximo rival el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de este mes.

En este grupo el sábado Argentino se anotó un triunfo valioso en Mar del Plata que se pudo ver por pantalla gigante.

Posiciones: 1º) Sporting, 24; 2º) Argentino, Santa Rosa y Unión del Sur, 14; 5º) Uncas, Los Cardos y Uni de Mardel, 7 y 8º) Biguá, 5.

La sexta y penúltima: Argentino-Santa Rosa RC, Uncas-Universitario (M), Biguá-Los Cardos y Unión del Sur-Sporting.