Violencia de género: "Faltan políticas sociales de Estado", consideró un especialista"

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

"Bahía Blanca tiene personas capacitadas para abordar la temática", aseguró el médico psiquiatra y referente nacional en materia de violencia de género, Enrique Stola, poco después de disertar en una charla organizada por entidades de nuestra ciudad que trabajan sobre esta problemática.

Convocado por la Red Local de Violencia de Género, El Nido y Creer Sí, el especialista habló sobre "violencia machista y masculinidades".

Si bien destacó la acción que llevan adelante estos grupos, también sostuvo que "faltan políticas sociales de Estado".

"Hubo una participación activa de todas las personas presentes, las que, en general, tenían mucho conocimiento sobre la situación de las mujeres, los varones y del colectivo LGBTIQ”, describó Stola a “La Nueva.”.

“Trabajamos con dinámica de grupo para que se visualice y quede claro cómo en lo cotidiano las mujeres sufren muchísimas situaciones de violencia y hace siglos vienen soportando la llamada violencia de baja intensidad", agregó.

Para el profesional esto "no se produce por un acostumbramiento, sino porque no llegan a considerar violencia las cosas que están ocurriendo, el trato que reciben, las palabras con las que se dirigen hacia ellas, las actitudes sexuales y otras situaciones que constituyen actos de violencia”.

Más adelante, Stola, quien participó en varias causas de delitos sexuales como perito, mencionó una merma de los casos de abuso o violación y a un aumento de las denuncias.

“A partir del #NiUnaMenos las mujeres ocuparon fuertemente el espacio público por sus reivindicaciones y muchísimos de estos varones comenzaron a cuidarse, porque le tienen mucho miedo al ridículo, o que les pase que la mujer tome cartas en el asunto. Por lo que he podido hablar con muchas compañeras, este acoso callejero ha mermado”, sostuvo.

Además dijo que “muchas mujeres se han dado cuenta de que situaciones que se presentaban como naturales son injustas”.

La Justicia y la mujer

Stola admite también que, de a poco, se va observando la presencia de la perspectiva de género en el poder judicial.

"Las mujeres han logrado producir un resquebrajamiento en el accionar judicial y eso hace que, si bien aún la hegemonía y los poderes los tienen los sectores machistas, haya funcionarios judiciales que entiendan la problemática de las mujeres, aunque aún sigue siendo una minoría, por eso aún se encuentran fallos absolutamente machistas y conductas discriminatorias”.

“Las mujeres que van en busca de Justicia al Poder Judicial entran a veces en una picadora de carne, porque desde años se sospecha que la mujer es la perdición del hombre”, añadió.

Por otra parte, el psiquiatra aseguró que es absolutamente necesario educar a los pequeños para evitar, entre otras cosas, los delitos sexuales.

“Hay una forma muy clara de empezar a darles los elementos a las niñas y niños para que puedan recurrir si alguien intenta abusar de su cuerpo y es la Educación Sexual Integral, aunque aún existan instituciones religiosas que amparan a abusadores y se niegan a esta ley”.

Explicó finalmente que con esa ley "los niños y niñas van a aprender que todos los cuerpos merecen ser respetados".