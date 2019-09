En calle Don Bosco llovieron goles y expulsiones

La Armonía y San Francisco igualaron 2-2 en calle Don Bosco, en el arranque de la octava fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.

Benjamín Rossomando y Javier Menéndez marcaron para el velezano, mientras que Nazareno Romero convirtió por duplicado para el "Santo".

El dueño de casa terminó el encuentro con 8 jugadores, debido a las expulsiones de Rossomando, Guevara y Vidili, mientras que el huésped culminó los 90 minutos con 9, ya que vieron la tarjeta roja Kippes y René González.

La clave

Durante el primer tiempo, La Armonía manejó el trámite del encuentro y pudo plasmar la diferencia en el marcador. Dominó a un San Francisco que nunca logró acomodarse dentro del campo de juego y que, por tal motivo, dispuso dos modificaciones para el complemento.

La segunda parte es difícil de analizar. El árbitro desvirtuó el partido, puso nerviosos a todos y nunca supo apaciguar las aguas. Pese a eso, fue un complemento muy parejo, que mostró a dos equipos con hambre de victoria.

Los goles

1-0. Benjamín Rossomando recibió en soledad a pocos metros de la medialuna y se animó a rematar de media distancia. La joya del "Depo" clavó un golazo para ver una y otra vez, con un potente remate que se metió cerca del ángulo izquierdo del arco defendido por Cingolani.

1-1. Carluccio interpretó que hubo agarrón de Menéndez sobre Marín y no dudó en sancionar la pena máxima. Nazareno Romero, con un fuerte disparo al palo izquierdo de Irusta, marcó la igualdad parcial.

1-2. Con espacios y con La Armonía jugado en ataque, Juan Romero puso un pase filtrado para Nazareno, quien corrió al hueco y luego gambeteó al arquero local, para definir con el arco desguarnecido.

2-2. Tras un córner desde la izquierda y varios rebotes en el área, Javier Menéndez terminó empujando la pelota bajo los 3 palos del arco visitante para poner cifras definitivas en el tanteador.

La figura

Nazareno Romero. El potente delantero de San Francisco volvió a mostrar sus aptitudes y armó varios líos en el fondo de La Armonía. Marcó nuevamente por duplicado y fue una amenaza aérea constante.

Video: "El árbitro fue malo para los dos", dijo Nazareno Romero

El árbitro

Tanto el plantel de La Armonía como el de San Francisco se fueron enojados por sus decisiones, aunque algunos jugadores prefirieron no hablar de él. Lo cierto es que no argumentó y no quiso hablar con la prensa.

Se excedió mostrando las tarjetas, pecó de soberbio y no logró nunca poner paños fríos en el partido; todo lo contrario, fue exasperante. A cada jugador que le exigía alguna explicación, el juez le respondía con tarjeta.

Aquí una cronología:

Daniel Carluccio comenzó su papel preponderante en el cotejo durante la segunda mitad. Más precisamente a los 3 minutos, cuando expulsa a Kippes por doble amonestación, en una falta que hubiera alcanzado solo con pitarla.

A los 12 minutos llegaría un penal para San Francisco, donde el colegiado interpreta que hay una sujeción de parte de Menéndez hacia Marín en el área. Es una jugada difícil de juzgar.

31 minutos. Carluccio le muestra la segunda tarjeta a Rossomando y, por ende, la roja. Una falta simple, que tampoco era merecedora de amarilla.

33 minutos. Ahora doble amonestación y expulsión para Axel Guevara, que despertó la ira del banco local por completo. Otro error del principal.

40 minutos. El árbitro decide expulsar a René González (otra vez por segunda amarilla) por una simple infracción. Anteriormente, había repartido tarjetas por protestas y faltas suaves.

48 minutos. Carluccio redondea su actuación expulsando a Juan Francisco Vidili, aunque aún no queda claro el motivo.

La síntesis

LA ARMONÍA 2

I. Irusta 6

J. Menéndez 5

Carta 5

De la Cruz (c) 6

J. Llanos 5

F. González 5

Aravena 5

A. Guevara 5

Farina 4

Baranovsky 5

Rossomando 6

DT: M. Brunelli

SAN FRANCISCO 2

Cingolani 6

P. García 5

Marín 5

P. López 4

Ibarra 5

Mora 5

Kippes (c) 5

P. Vergara 4

J. Romero 6

Castiglioni 6

N. ROMERO 7

DT: D. Graff

GOLES: Rossomando (LA), a los 6m.; N. Romero (SF), a los 57 y a los 83m. (el primero de penal); y J. Menéndez (LA), a los 90m.

INCIDENCIAS. Fueron expulsados Kippes (SF), a los 48m.; Rossomando (LA), a los 76m.; A. Guevara (LA), a los 78m.; R. González (SF), a los 85m. y Vidili (LA), a los 93m.

CAMBIOS. 67m. A. Montenegro por F. González, 70m. Vidili por J. Llanos y 87m. Guittlein por Aravena, en La Armonía; 45m. G. Ferreira (6) por P. Vergara y N. Muñoz (6) por M. Ibarra y 71m. R. González por Castiglioni, en San Francisco.

ÁRBITRO. Daniel Carluccio (2).

CANCHA. La Armonía (6).

TERCERA JUVENIL. Empate, 4-4.