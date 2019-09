Moto GP: Maverick Viñales ya es cosa seria en el circuito de Misano

Tal como lo hizo en la víspera en los entrenamientos, el español Maverick Viñales (Yamaha) se alzó con la Pole Position en el circuito de Misano, donde mañana se disputará el Gran Premio de San Marino de Moto GP.

El piloto catalán, que así sumó su tercera Pole del año y la novena en su cuenta personal, firmó el mejor tiempo a segundos del cierre de la sesión cronometrada, luego de emplear 1m 32s 265 para completar los 4.226 metros de extensión.

Si bien se le escurrió el “1” sobre el final, el ibérico Pol Espargaró (KTM) completó un gran trabajo al quedar 2°, a 295 milésimas de su coterráneo, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), dominador del ensayo matinal.

The events that happened at the end of Q2 👀



Moments before this, both @ValeYellow46 and @marcmarquez93 had lost their laps due to exceeding track limits! ⚠️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/bujXg4h4MN