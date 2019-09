Pichetto: "Hay que reestructurar los planes sociales para alivianar la carga impositiva de la clase media"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo hoy que "hay que reestructurar" los planes sociales para "alivianar la carga impositiva a la clase media trabajadora y las pymes" así como también cuestionó a los "gerentes de la pobreza" que reciben "muchos recursos del gobierno nacional".

Pichetto brindó estos conceptos en declaraciones a radio Mitre, luego de una semana en la que los movimientos sociales protagonizaron acampes y protestas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y la Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la prórroga de la Emergencia Alimentaria, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.

Además el legislador advirtió que le llama "mucho la atención el silencio de la Iglesia" en relación a las protestas en los shoppings por parte de movimientos sociales o de hechos violentos en las calles, y consideró que es necesario "un llamado a la reflexión de que este no el camino para generar reclamos, por más que sean de un contenido legítimo".

"Ningún país de América pone la cantidad impresionante de recursos para los sectores más carenciados que destina este gobierno para la seguridad social", destacó Pichetto, para quien "si esta situación se acentúa, se va a consolidar la estructura de pobreza y se convierte en una práctica inviable".

Para el senador, los planes sociales "no pueden ser para siempre" por lo que "es necesario reestructurar" la ayuda social "para alivianar la carga impositiva sobre los sectores medios del trabajo".

En ese marco, cuestionó a los "gerentes de la pobreza" y dijo que "hay planeros o piqueteros que tienen un trabajo en negro y cobran el plan".

Pichetto apuntó específicamente contra el líder de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, a quien mencionó como "el jefe de una organización de cartoneros que recibe muchos recursos del gobierno nacional".

"El resultado de las PASO los ha empoderado más", consideró el candidato a vicepresidente, para quien "por supuesto hay que atender las demandas de los sectores más desamparados".

"Ahora resulta que además de emergencia social, está la emergencia alimentaria, cómo que la gente no come en la Argentina, me parece que son exageraciones", opinó el senador.

Y agregó: "Hay 400 mil venezolanos que llegaron en los últimos meses al país y están todos trabajando en estructura de servicios, como hoteles, gimnasios, restaurantes". (Télam)