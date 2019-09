Vidal, en Mar del Plata: "Tenemos que escuchar al voto del que no nos eligió"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal resaltó hoy que "luego de la derrota electoral de las PASO tenemos que escuchar al voto del que no nos eligió", en declaraciones realizadas en la ciudad de Mar del Plata, donde mantuvo un encuentro con trabajadores en el puerto y recorrió un hospital.

La mandataria bonaerense, quien se encuentra desde anoche en esta ciudad, ofreció una conferencia de prensa en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, acompañada por dirigentes de Juntos por el Cambio.

"Cuando uno gana una elección no le entregan un cheque blanco, y cuando hay un resultado desfavorable hay que escuchar y entender, yo me comprometí a escuchar al voto del que no nos eligió", manifestó.

Vidal también se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno tras las elecciones PASO y dijo que "el bono forma parte de una serie de medidas pensadas luego de haber escuchado a los bonaerenses, es así que aumentamos las partidas sociales y estamos dedicados a preservar el trabajo".

"Debido a que hay un millón de chicos que desayunan y almuerzan en las escuelas de la provincia hemos incrementado un 10 por ciento para septiembre y otro 10 por ciento para octubre en el Servicio Alimentario Escolar", señaló.

La primera mandataria provincial habló de las críticas a las fuerzas de seguridad y dijo que "tienen que ser confiables no importa a qué gobierno responden. Y cualquier irregularidad será investigada, como lo hemos hecho desde el principio".

La gobernadora también hizo referencia a los distintos hechos de inseguridad que se registraron en Mar del Plata en los últimos días, entre ellos, el crimen de Karina Fragoso, la mujer asesinada de un disparo en la cabeza en plena vía pública, y el de Mirta Zabalegui, la portera asesinada en el edificio del microcentro.

"En los últimos cuatro años bajaron las muertes en ocasión de delito, evitar más muertes es nuestra prioridad", advirtió.

Vidal estuvo acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador, el diputado nacional y candidato a intendente Guillermo Montenegro y dirigentes de Juntos por el Cambio. (Télam)