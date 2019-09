Comenzaron los trabajos de asfaltado en el autódromo Ezequiel Crisol

¡Va tomando forma! Tal como lo habían anunciado días atrás, "off de record", las autoridades del Club Crisol, esta mañana se iniciaron los anhelados trabajos de asfaltado en el autódromo de Aldea Romana.

Las tareas, llevadas a cabo por la empresa Ingeniería y Arquitectura S.R.L, cumplen, de acuerdo a los dichos de Adrián Schargrodsky, uno de los representantes del consorcio que administra el circuito, una etapa de aproximadamente un mes de duración.

"La obra hace tiempo que es un hecho concreto. Más allá de todos los contratiempos que surgieron, de a poco se va materializando el último tramo de la obra, y eso a nosotros nos pone muy contentos y felices", expresó Schargrodsky.

"Hoy se está empezando una de las últimas etapas, que es una proyección de más o menos 30 días. No me animaría a decir cuándo se completará el trabajo. Esto se realiza por franjas y no sé cuánta cantidad de metros que se pueden hacer en un día", agregó.

Más detalles y testimonios de lo ocurrido hoy en el predio Ezequiel Crisol, en la edición impresa del domingo de "La Nueva.".