Video: las reacciones de Manu Ginóbili y Kobe Bryant durante el partido de Argentina

"Después del partido con Serbia dije: 'me voy, no me lo puedo perder", contó Emanuel Ginóbili, quien viajó 18 horas para ver las semifinales del Mundial de China, que tiene a la selección argentina haciendo historia.

El bahiense siguió las acciones desde bien cerca junto con Kobe Bryant y Chris Bosh.

El emocionante abrazo de Manu y Scola

En primer turno, Manu vio la victoria de España sobre Australia, donde juega su amigo Patty Mills. Es más, en ese partido ¡hasta lanzó un tiro al aro! cuando la pelota se le vino encima en el cierre del juego.

"No sé qué hiciste, pero esto es increíble", le dijo Manu a "Oveja" Hernández

Luego vibró con el gran triunfo de la albiceleste ante Francia y así lo vivió: