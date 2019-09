Tercer cuarto: Argentina le está ganando a Francia, por 60 a 48

Argentina le está ganando Francia, 60 a 48, al término del tercer cuarto, por las semifinales del Mundial de China 2019.

La albiceleste tuvo un gran inicio, liderado con Luis Scola, quien había convertido 7 de los 10 primeros puntos, para ponerse 10-2.

