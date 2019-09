"No sé qué hiciste, no sé qué pasó acá, pero esto es increíble", le dijo Manu a Oveja

El entrenador de la Selección argentina de básquetbol, Sergio Santos Hernández, reconoció hoy que éste equipo "es el mejor" que dirigió en su carrera, luego de haber llegado a la final del Mundial de China 2019 tras arrasar a Francia, uno de los candidatos al título.

El bahiense, que estará al frente en la tercera final albiceleste de la historia, reveló lo que charló con Emanuel Ginóbili, presente en las tribunas del estadio de Pekín.

"Recién me fui a saludar con Manu, estaba exultante, no sé qué hiciste, no sé qué pasó acá, pero esto es increíble, porque no solo gana, sino que juega bien. No le dimos chance a Francia, me animaría a decir que es el mejor equipo que he dirigido en mi vida. No tenemos un segundo de distracción o concentración, cumplimos los planes a rajatabla", afirmó en declaraciones a TyC Sports. Y, sobre lo que generó este equipo, explicó: "Sabíamos que la gente se enganchó muchísimo, había escuelas que iban a ver el partido y estamos súper felices por nosotros y por todos. Tenemos un país maravilloso, un poco enquilombado, pero maravilloso".