Festeja sus 30 años la única escuela de estética de la ciudad

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Todo comenzó en 1989 en General Paz 250, donde al igual que hoy, ya funcionaba la Escuela de Teatro de Bahía Blanca.

Luego de cuatro años en que el crecimiento de la matrícula se hizo incontenible en un mismo edificio para las dos instituciones, y aprovechando que el ex Hotel de Inmigrantes pasaba de manos del Ejército a manos de la Municipalidad, la Escuela de Educación Estética “Hugo Oscar Pisani” desplegó sus alas, levantó vuelo y aterrizó en 1993 en Ingeniero Luiggi 208, lugar del que no se movió hasta la actualidad.

La escuela de estética, que hoy desde las 16 horas invita a celebrar su 30° aniversario a exalumnos, exdocentes y público en general, es la única en su tipo en nuestra ciudad, una de las pioneras en su rama en todo el sudoeste bonaerense junto con su par de Carmen de Patagones y una de las cinco escuelas provinciales artísticas de nuestra ciudad, junto con la Escuela de Danza, la Escuela de Artes Visuales, la Escuela de Teatro y el Conservatorio de Música.

Gratuita y desde los 5 años

“La escuela es gratuita, tenemos alumnos de nivel inicial –únicamente sala de 5--, nivel primario y nivel secundario. Brindamos talleres de arte con trabajos interdisciplinarios con los que los chicos aprenden a compartir, relacionarse y hacer trabajos con juicio crítico sobre las distintas disciplinas en conjunto”, explicó la directora de la institución, Norma Rodríguez.

“También aprenden a interpretar, a disfrutar y a generar su propio lenguaje simbólico. No les damos un título, tienen un boletín pero es más que nada para tener una relación cercana con los padres, nadie va a desaprobar. Muchos chicos pueden optar por seguir en escuelas artísticas de nivel terciario, y de hecho muchos lo hacen. Si bien de la escuela no se egresa con un título, sí se está trabajando desde Inspección para lograr un acuerdo que les permita a los chicos tener prioridad a la otra de entrar a un nivel secundario o terciario con orientación artística”, agregó la docente.

Pero más allá de la formación académica que reciben los chicos desde los 5 hasta los 18 años, la directora sostiene que “lo que nos importa es lo que aprenden diariamente, que les sirve para la vida, hagan lo que hagan de grandes. Ser creativo te sirve para cualquier carrera, lo mismo trabajar en equipo, ser respetuoso del trabajo del otro, observar miradas y distintas interpretaciones que tienen los pares”.

Norma Rodríguez, directora de la escuela.

Más de 400 alumnos

Sobre la matrícula del establecimiento, Rodríguez contó que actualmente asisten unos 420 chicos “de todos los barrios de la ciudad”, que los de primaria van a contraturno dos días por semana alrededor de cuatro horas, mientras que los de secundaria van a talleres específicos opcionales, por lo que la carga horaria varía en ese caso.

“Es una escuela opcional, no es obligatoria como la escuela tradicional y no hay una edad máxima para ingresar. Somos una jornada de extensión, tanto de inicial como de primaria y secundaria, es como que de alguna forma completamos su educación”, analizó la docente, que lleva 27 años en el cargo, además de los 3 primeros como vicedirectora.

“Cuando son chiquitos suelen venir por deseo de los padres y cuando son adolescentes vienen por decisión propia. Están los que empiezan, se enamoran de la escuela y no se quieren ir ni cuando terminan la secundaria (siempre tratan de seguir asistiendo a algún taller); y también los que vienen, están un tiempo, no les gusta, dejan y tal vez vuelven más de grandes o no vuelven más".

"Para nosotros todo el tiempo que pasen dentro de la escuela es sumamente positivo, queremos que aprendan los contenidos específicos de las áreas y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y los valores que se enseñan”.

"Los chicos de primaria tienen cuatro talleres en los que se trabaja de manera interdisciplinaria. Por ejemplo el ritmo como contenido, no se lo enseña solo a través de la música, sino también a través de la literatura, la plástica y la expresión corporal. Después se hacen presentaciones con sus producciones, van aprendiendo siempre desde lo lúdico, comprendiendo los conceptos desde todos los enfoques.

Los talleres

En inicial y primaria –se agrupan de a dos o tres grados-- se dictan los de expresión plástica, expresión corporal, expresión dramática –comúnmente llamada “teatro”--, literatura y música.

En secundaria, por su parte, existen talleres individuales y opcionales de: fotografía, serigrafía, danza contemporánea, cerámica, música, literatura, artes de circo, teatro y teatro de objetos.

Los festejos

Hoy desde las 16 en Luiggi y Saavedra, la escuela invita a toda la comunidad de exdocentes, exalumnos y público en general que quiera acercarse. Habrá talleres libres y gratuitos de fotografía, serigrafía, tallado en telgopor, danza con batucada, tango, música, literatura y artes de circo.

Una vez finalizados los mismos, se compartirá una torta y se realizará un brindis con la música de distintas bandas en vivo.