Luis Scola elogió a Messi y lo diferenció de Maradona

El basquetbolista Luis Scola, reciente campeón en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, elogió a Lionel Messi por no buscar la "ventaja" y lo diferenció de Diego Maradona.

"Vos no podés ganar con viveza, tenés que ganar con talento, entrenamiento y esfuerzo. No podés esperar que el árbitro no te vea y engañarlo. Esa pequeña analogía entre que Messi no se tira o festejar el gol con la mano, me pone del lado de Messi", respondió el ex interno de Houston Rockets en la NBA estadounidense cuando le consultaron sobre si se quedaba con el rosarino o con Maradona.

"Veo que el tipo no se tira. Lo revientan a patadas, lo agarran de la camiseta y sigue corriendo… Eso es muy antiargentino. Esa cultura de la viveza, de la mediatrampa, de los huevos, de ganarlo con la camiseta es un ancla para nosotros como deportistas y como país…", argumentó en declaraciones con América 24.

Scola fue abanderado olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y medallista de oro en Atenas 2004 y de bronce en Beijing 2008.

Además, el nacido en Floresta, de 39 años, finalizó subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y fue uno de los basquetbolistas fundamentales en la "Generación Dorada".

"Yo me identifico con Messi, no significa que Maradona haya sido malo como jugador. Lo que te digo de Messi va más allá de analizar la gambeta, el gol que hizo o el campeonato que ganó… Pero yo pongo a Messi por arriba de todo lo que tenemos por mucho más que lo que hace adentro de la cancha", cerró. (Télam y La Nueva.).