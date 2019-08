Sansinena venció a Tiro en un amistoso preparatorio

Con un gol del ingresado Enzo Fernández, Sansinena superó a Tiro Federal por 1 a 0, en el primero de los dos cotejos amistosos jugados ayer por la tarde en el estadio Onofre Pirrone.

El partido, que tuvo dos tiempos de 25 minutos, sirvió de preparación para el inicio del torneo Federal A, donde el conjunto cerrense compartirá zona con Olimpo y Villa Mitre, respectivamente.

Los dirigidos por Marco González (ver refuerzos aparte) formaron con Báez; Hereñu, Herrera, Belfiore, Sosa; Hueche, Dambolena, Hernández, Bowen; Culler y Guajardo.

El equipo de Emiliano Ortiz lo hizo con: Arias; S. López, Mancinelli, S. Fernández, Esperón; Jaime, Gil, Damiani, Llanos; San Martín y Pucci.

En el segundo cotejo amistoso entre ambas instituciones, el cuadro albirrojo se impuso 2-0 con goles de Tomás Segovia y Enzo Fernández.

El elenco cerrense finalizó el partido con: Viola; Lischeske, Belfiore, Osinaga, Hernández; Dambolena, Hueche, E. Fernández; Bowen, Guajardo y Segovia.

El plantel tripero

La conformación del plantel que orienta Marco González todavía no está cerrada, ya que se espera la llegada de un volante más y un centrodelantero.

Hasta el momento, Sansinena sumó a Alan Nicolás Báez (arquero de 25 años, ex Ferro de Olavarria), Viola (arquero de 31 años, ex Olimpo); Robertino Canavesio (defensor de 26 años, ex Tubarão de Brasil); Emiliano Belfiore (defensor de 23 años, ex Defensores de Salto); Agustín Osinaga (defensor de 21 años, ex Olimpo); Rodrigo Herrera (defensor de 30 años, ex Racing de Córdoba) y Hernán Sosa (defensor de 24 años, ex Racing de Olavarría).

También incorporó a Jonatan Hereñu (mediocampista de 28 años, ex Gimnasia y Tiro de Salta); Antú Hernández (volante de 24 años, ex All Boys de Santa Rosa); Kevin Hueche (mediocampista de 22 años, ex Sol de Mayo); Braian Toro (volante de 25 años, ex Independiente de Neuquén); José Lincopan (mediocampista de 27 años, ex Deportivo Roca); Fernando Lareu (volante de 26 años, ex Tristán Suárez); Kevin Guajardo (mediocampista de 27 años, ex Deportivo Roca); Enzo Fernández (delantero de 27 años, ex Boxing Club de Río Gallegos) y Tomás Segovia (atacante de 24 años, ex Liniers).

El cuadro cerrense debutará en el Federal A, como local, ante Desamparados de San Juan