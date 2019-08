Se retiró Diego Forlán, aunque le hubiera gustado que fuera de otra manera

El ex capitán de la selección uruguaya, Diego Forlán, anunció hoy su retiro definitivo del fútbol profesional.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesionalmente", le dijo Forlán, de 40 años.

"Hace poco tuve una oferta para jugar, pero buscaba excusas. Me puse más selectivo y era más difícil", añadió el delantero, mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.

Forlán jugó por última vez en el Kitchee Sports de Hong Kong, aunque se quedó con ganas de retirarse en su país.

"Hubiera sido lindo para poder cerrar la carrera en Peñarol, pero las cosas no se dieron y lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones y no se pudo dar pero me hubiera encantado", señaló.

Pasó por Independiente, Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid en España, con los que fue dos veces máximo anotador de la liga española, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre y el uruguayo Peñarol, club del que es hincha.

Con la selección uruguaya marcó 36 goles en 112 partidos.

Los dos de la final ante Paraguay en la Copa América 2011 de Argentina se cuentan entre los más recordados por la afición local.

Forlán se retiró de la selección mucho antes de dejar el fútbol, en 2015.

Dueño de una formidable visión de cancha, capaz de colocar pases milimétricos, hasta hoy no ha aparecido en el combinado celeste el jugador que pueda suplirlo en la creación de juego.

Entre sus principales logros a nivel personal, está su gran labor en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Uruguay perdió el partido por el tercer puesto, ante Alemania por 3 a 2.

En esa competencia, Forlán marcó cinco tantos y fue elegido como el mejor futbolista de esa competición.