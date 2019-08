Comenzó la larga fila para pedir y agradecer por el trabajo

Pese a las bajas temperaturas que se registraron esta mañana, los fieles que piden y agradecen por el trabajo se hicieron presentes en la parroquia San Cayetano, Panamá y Alberti.

"En estos tiempos, no es poco tener trabajo y gracias a Dios no me falta", dijo Stella, quien previo a acercarse a la imagen del santo compró las clásicas espigas con la estampita en las puertas de la iglesia.

A las 15 se prevé realizar la típica procesión por los alrededores, con la presencia de una nutrida cantidad de fieles, como todos los años.

Los días 7 de cada mes los vendedores ambulantes se emplazan en las puertas de la iglesia, aunque en esta oportunidad las ventas se incrementaron.

Velas, espigas, estampas y otros productos alusivos se ofrecen en los cinco puestos situados en la esquina.

San Cayetano nació en una familia acomodada y decidió dejar todo para ponerse al servicio de los más necesitados.

Ese gesto de renunciamiento y entrega fue muy valorado y tiene un lugar especial en la Argentina, donde cada 7 de agosto, en recuerdo del día en 1547 en que falleció, miles de peregrinos se acercan a venerarlo.