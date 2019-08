“El Midget siempre te va a ubicar en el lugar que te corresponde”, dijo Rodrigo Perugini

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Si bien no carga en el lomo con una dilatada trayectoria deportiva, el bahiense Rodrigo Perugini ya ha experimentado sensaciones de todo el tipo en el Midget.

Lo curioso de su caso radica en que, en un lapso de 6 años, la carrera deportiva de Rodri, nieto de Armando e hijo de Leonardo, ambos ex pilotos “semi pesados”, tuvo tres intervalos.

Y más aún, porque, a pesar de la discontinuidad al volante y del poco kilometraje en su haber, el piloto de 29 años ya tiene la dicha de ostentar una final de verano en su estadística y de haber protagonizado una definición de campeonato a través del playoff.

A partir de entonces, y especialmente tras el fracaso de un ambicioso proyecto, Perugini se vio obligado a barajar y dar de nuevo en la divisional más popular de la región.

“Acá estamos, afrontando un nuevo regreso a la categoría. El anterior se presentaba muy auspicioso, teníamos todas las condiciones para que sea duradero y fructífero, pero una rotura nos dejó a mitad de camino. Pero, de la mano de Lisandro Gastinel y de mi viejo (Leonardo), encaramos otro gran proyecto, que por ahora viene dando buenos resultados”, resumió Rodrigo, siempre en las huestes del ex campeón, devenido en chasista, Matías Salaberry.

Al hablar del "proyecto auspicioso", Perugini refiere a su anterior intento de retorno (Estival 2017/18), con el actual vehículo de Agustín Klappenbach; unidad prolijamente terminada que, en un puñado de competencias, mostró interesante caballaje debajo del capot.

"Fue un golpe durísimo, porque a ese auto se le había dedicado muchísimo tiempo y dinero. Lamentablemente, una rotura en el motor opacó todo el trabajo y nos dejó afuera. Tener que hacer otra gran inversión, me resultó imposible. Nunca alcanza el presupuesto, y menos cuando la rotura es importante como sucedió en este caso. Los números para armar un buen motor son bravos, y si no tenés buenas publicidades que te respalden, dar vuelta la página después es muy difícil", agregó Rodri, remarcando la dura situación a la que se somete buen porcentaje del parque de pilotos.

Como en todo orden de la vida, la revancha siempre está al alcance de la mano. Y ese pareciera ser el camino que Perugini está transitando en el presente Campeonato Invernal 2019, en el cual ya estampó su nombre como vencedor de la Clase "B".

—¿Qué tiene de novedoso el nuevo auto? ¿Cuáles son sus bondades?

—En cuanto a lo estético, Matías (Salaberry) me preguntó cómo quería que sea y le dije que lo más sencillo posible. Entonces se trató de volver un poco a la vieja escuela (NdR: estilo "Medina"), que por ahí es lo más práctico para trabajar.

"Hasta ahora, mucho más no te puedo decir, porque, más allá de lo que se giró en pista, no pude darle buena cantidad de vueltas. Ojalá en estos días pueda probar en el salitral y tener más parámetros. Solo lo tiramos en pista y fuimos a correr. Lo poco que sacamos en limpio es que, cuando la pista tiene piso, el auto es muy rápido. Hay que trabajarlo cuando se pela, pero en el verano no creo que pase mucho eso. Por lo tanto, eso nos entusiasma. El medio mecánico es muy bueno", enfatizó.

—En su momento ganaste una final y animaste un playoff. ¿Eso fue inesperado? ¿Creés que se puede lograr nuevamente?

—Teníamos un gran medio mecánico, pero obviamente que un poco tuve que manejarlo para llegar a eso. Con el paso de los años, me di cuenta que arranqué al revés, viviendo lo bueno de golpe y no lo malo. Pero lo que vino después me ayudó a crecer como piloto y a vivir situaciones que ese año no me pasaron; como pelear series de atrás, tener que correr repechajes y demás. Cada una de esas vivencias sirven para crecer.

"Después de todo lo que me pasó, ni pienso en estar en aquel lugar. El midget siempre te va a ubicar en el lugar que te corresponde. Por supuesto, uno siempre se prepara para lo mejor. Después, la tabla misma te ubica donde tenés que estar", cerró Perugini, ganador de la cuarta fecha de la Clase "B", beneficiado por el recargo de Gonzalo Joos.

Si los medios lo acompañan, no tengan dudas que Rodri dará que hablar...

“Ojalá se repita y pueda darle una mejor herramienta”

Hace un par de semanas, Rodrigo encabezó una de las tantas duplas familiares en la competencia de pilotos invitados del Club Midgistas del Sur.

Naturalmente, el compartir butaca con su padre, Leonardo Perugini, quien lo involucró indirectamente en el ruedo, despertó sensaciones encontradas.

"Por momentos, especialmente en la previa a la carrera, fue un momento soñado, porque obviamente yo me crié con él en esto. Después, lo viví con muchos nervios, porque al todavía no estar el auto muy desarrollado, me daba miedo que el viejo no pueda plasmar todo lo que sabe hacer arriba de un midget. Y lamentablemente no se lo pude dar, porque no pudimos lograr que rinda a pleno", lamentó la tercera generación del apellido en la categoría.

"Para colmo después, cuando a me tocó subir a mí, hice lo único que no tenía que hacer: volcar (risas). Eso me dejó un sabor semi amargo. Por otro lado, me quedo tranquilo que, en lo poco que papá pudo girar, supo acelerar y manejar un auto bastante inestable. Ojalá se repita el año que viene y que pueda darle una mejor herramienta", cerró.

“Me siento muy identificado con Mati"

Amistad. “Me inicié en su taller, y todo lo que aprendí fue gracias a él y al papá (NdR: Matías y Juan Carlos Salaberry). Me siento muy identificado con Mati, nos podemos comunicar muy bien, y creo que está en un momento de mucha tranquilidad, tanto en lo personal como en lo laboral, para encarar un proyecto así. Él era la opción más viable”, reconoció.

Balance. “Estamos corriendo en la parte clasificatoria. Para medir dónde estamos parados, habría que competir con los muchachos de la 'A'. Haber ganado solo me sirve a mí, para seguir afianzándome, lograr buenas sensaciones con el auto y acomodarme dentro del auto y la pista”, agregó.

Historial. Perugini debutó en el Estival 2012/13, habiendo plasmado el mejor tiempo para el ordenamiento de largada de la primera fecha. En la 3ra fecha del torneo siguiente, tuvo su bautismo triunfal. En ese mismo torneo, animó el playoff y peleó el “1”.

Marche la penúltima

Desde las 12, los motores volverán a rugir a pleno en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, para el desarrollo del quinto y penúltimo capítulo del Campeonato Invernal de Midget 2019.

Lejos de ser una programación más, la convocatoria mecánica ofrecerá varios aspectos interesantes a tener en cuenta; especialmente desde el punto de vista deportivo y con vistas al venidero certamen veraniego.

Por un lado, deberemos seguir de cerca, calculadora en mano, lo que ocurra con el desarrollo de las programaciones tanto de la Clase "A", como de la Clase "B", habida cuenta que ambos grupos podrán conocer a sus campeones.

De lograrlo, el medanense Luciano Franchi firmaría el tricampeonato de invierno en la divisional mayor, siempre se lo permita Roy Altamirano, segundo a 21.50 puntos.

También podrá calzarse la corona el bahiense Guido Botelli, líder del Grupo "B" con una diferencia de 14.25 unidades sobre el también local Maximiliano Moreno.

A no descuidar tampoco la necesidad de gruesa cosecha de muchos volantes de la divisional menor, en pos de quedar bien posicionados rumbo a la clasificación veraniega.

Campeonatos

**Clase A: 1) Luciano Franchi, 78; 2) Roy Altamirnano, 56.50; 3) Luciano Vallejos, 46.25; 4) Nahuel Smith, 40.50; 5) Kevin Altamirano, 40. 25; 6) Sebastián Burgos, 38.75; 7) Esteban Mancini, 37.75; 8) Lucas De Acharán, 37.25; 9) Matías Lastra Meler, 36 y 10) Leandro Campos, 33.75.

**Clase B: 1) Guido Botelli, 64.25; 2) Maximiliano Moreno, 50; 3) Cristian Nápoli, 47.50; 4) Fernando Saldamando, 37.75; 5) Gonzalo Joos, 37.75; 6) Federico Brezina, 37.75; 7) Rodrigo Perugini, 36.75; 8) Gonzalo Catalán, 36.25; 9) Juan Manuel Gómez, 35.25 y 10) Oscar Marichalar, 34.