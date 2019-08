Rugby: lo que dejó la jornada del domingo en el Regional Pampeano

Pasó la primera fecha del grupo Reubicación A-B y B-C del Regional Pampeano de rugby, que determinará las plazas para el TRP A, B y C del año próximo.

En nuestra ciudad Universitario inició el recorrido en el grupo B-C, previsto a siete fechas (una rueda) con un cómodo triunfo ante Gimnasia de Pergamino por 40 a 17.

En las Pirañas hubo 2 tries y 5 conversiones del wing Martín Tealdi, 2 tries del fullback Cristian Torresi y tries del centro Pablo Kruger y del ala Marcos Torresi.

La novedad fue que en el banco de suplentes reaparecieron dos referentes de la división superior como Facundo Freire y Darío March, aunque sólo ingresó el primero.

La primera del grupo Reubicación B-C comenzó con triunfos locales con punto extra, ya que este domingo también ganó Pueyrredón (Mar del Plata) a Kamikazes (Colón) 60 a 14.

El sábado habían ganado Racing de Chivilcoy (42-5 a El Nacional) y Los 50 de Tandil (42 a 17 a Campo de Pato).

Por las PASO del próximo domingo, la segunda fecha se postergará para el domingo 17: El Nacional-Kamikazes, Pueyrredón-Universitario, Racing-Campo de Pato y Los 50-Gimnasia P.

No regaló nada

Este domingo también marcó el debut de otro de los representantes de la Unión de Rugby del Sur en el grupo Reubicación A-B.

En condición de visitante Santa Rosa RC cayó ante el pentacampeón Sporting de Mar del Plata por 46 a 25.

La visita hizo un gran primer tiempo ante el Marista. Si bien comenzó mejor el local (10-0 a los 10m.), con tries de Leandro Atena y de Rixio Arrigone (por interceptación) pasó al frente 17-10 a los 27m.

Luego de unos 10 minutos iniciales del complemento en los que tuvo que defender, Sporting tomó aire con un try penal a los 52m. En adelante el local prevaleció en dinámica y definió el partido, a pesar que Santa Rosa tuvo algunas chances más.

La segunda fecha se disputará el fin de semana del sábado 16 y domingo 17: Argentino-Los Cardos, Universitario (M)-Santa Rosa, Biguá-Sporting y Uncas-Unión del Sur.

Femenino: lidera Argentino

Culminó hoy en Palihue la segunda fecha del Regional Pampeano femenino.

Las locales y Argentino llegaban igualadas en triunfos después de la gran jornada del sábado, aunque en el cruce de hoy la victoria quedó para Argentino por 31 a 7, equipo que también venció hoy a Racing de Chivilcoy 52 a 0. Palihue también perdió con Gesell 40-0.

Argentino encabeza las posiciones.

La próxima fecha, de acuerdo con el calendario original, se jugará en Mar del Plata el fin de semana del 24 y 25 de este mes.