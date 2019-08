Una jugada de Argentina, entre las 5 mejores del día

El Mundial de China está en marcha y una de las notas más atractivas luego de cada jornada es la de las mejores jugadas.

Después del segundo día de competencia, FIBa ofreció las cinco mejores. Entre ellas, una muy vistosa del triunfo de Argentina frente a Corea del Sur.

Se trata de un pase de faja que el alero Gabriel Deck le hizo a Facundo Campazzo, quien recibió en una esquina y clavó el triple para el 65-40 albiceleste en el cierre del tercer cuarto.

Mirá el top 5 de las mejores acciones:

What a start 🙌! Check out the #NikeTopPlays from the #FIBAWC opening day! 🎬📽️🔥 pic.twitter.com/GveZ5yxy0J