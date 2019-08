De cara a las PASO: presentamos a Rodrigo Sartori

Rodrigo Sartori, 34 años, porteño y radicado en Punta Alta desde los 4, se postula por el Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández y Cristina Kirchner como precandidatos a presidente y vice y que va a interna con la lista de Natalia Suárez.

“Quiero cambiar la realidad del distrito y que los jóvenes tengan otras opciones más que meterse de policía o militar”, dice Sartori, en pareja, con 2 hijos.

Actualmente ocupa una banca como concejal por el Frente para la Victoria y asegura que pensaba que su momento de aspirar a la intendencia “iba a ser más adelante, pero resultó que en el peronismo local soy el que más imagen positiva tiene. Y no le esquivo”.

Propone potenciar el área de Deportes, donde nota un Estado municipal ausente. “Los clubes son espacios de contención en épocas de crisis y con este gobierno no tienen ningún acompañamiento. Y nuestros atletas no pueden viajar a competir porque no tienen recursos”, señala.

“Falta llevar la cultura a los barrios —agrega Sartori—. Y recuperar nuestra identidad diversa, porque acá tenemos gente de Jujuy a Ushuaia. ¿Por qué perdimos los desfiles, si daban alegría y el ciudadano se sentía incluido?”

De la gestión comunal actual resalta la pavimentación del camino al puerto y la autonomía administrativa portuaria, “pero la verdadera autonomía es nuestra ría. Los quiero ver cómo van a luchar para que eso cambie, que se la tiene que sacar al Consorcio de Bahía Blanca”.

“A Coronel Rosales le falta una mirada a largo plazo. Se habla de tener un parque industrial cuando ya lo tenemos. Es la base naval, nuestra principal fuente laboral. Hay que reactivarla —reclama Sartori—. Uset piensa en una base como está hoy, con las máquinas paradas y la gente mirándose las caras.”

Agrega que, si no se postulara en estas elecciones, “me pongo al lado de Natalia Suárez y hago toda la campaña con ella”, a pesar de que no cree que sea la mejor candidata porque carece de trabajo político.

