Caso Almada: "Fue la última persona que vio con vida a Ángel y sigue sin hablar"

Silvia, la madre de Ángel Almada, denunció por Facebook que una chica que tenía que declarar hoy en la causa por la muerte de su hijo no lo hizo con la excusa de que estaba de viaje, a pesar de que se encontraba acá.

"Esta persona, si se la puede llamar así, es Trinidad Acosta (para quien no la conoce es la hija del exdelegado de White). Después de 3 años y 5 meses de espera hoy estaba citada para declarar en la causa de Ángel", contó Silvia Alejandra Almada.

"Cuando me tomo el colectivo, oh, sorpresa, ahí estaba. Nos bajamos juntas pero no llegó. El fiscal Romero Jardín me dice que ella presentó un escrito [diciendo] que está de viaje, a lo que le digo '¿De viaje? Si recién me tomé el colectivo con ella'", siguió.

"Esta familia se cree con tanta impunidad. Me da mucha impotencia y bronca. Esta chica fue la última persona que vio con vida a Ángel y sigue sin hablar", finalizó.

A principios de mes la madre del joven fallecido en marzo de 2016 pidió por el avance de la causa: "Seguimos pidiendo que se perite el celular de Ángel", dijo.