Amenazaron con pegarle y le cortaron los cables a un artista callejero para que no cante

Un vecino del centro amenazó a un artista callejero y hoy se encontró con los cables cortados que le dan energía para poder trabajar en la Plaza Rivadavia.

Daniel Pesoa le contó este mediodía a La Nueva. que el sábado fue a tocar y de golpe una persona de un edificio vecino se acercó muy alterada porque le molestaba la música.

“Me amenazó de que iba a bajar con un arma y le dije que haga lo que quiera, de última iba a morir cantando”, dijo Pesoa.

El artista callejero hace más de dos años y medio que está en la esquina de Alsina y Chiclana con su guitarra cantando.

“Hoy cuando volví no tenía corriente y me cortaron los cables para que no pueda seguir tocando".

"Ahora los muchachos de Sapem me están dando corriente. Necesito una solución”, afirmó.

“Vengo a las 10 y a las 13 me voy. Así que no sé qué molestia les puedo ocasionar”

La Policía tuvo que interceder el pasado sábado en la situación entre el cantante callejero y el vecino.

“La Policía vino enseguida y me defendió porque venía a golpearme”, detalló.

En tanto, Pesoa confirmó que a pesar de lo que pasó no se va a ir.

“Yo vivo de esto y no me voy a mover. La gente me quiere y me ayuda”, cerró.