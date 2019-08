Provincia de Buenos Aires comenzó el 85º Argentino con una victoria

Con una victoria comenzó Buenos Aires su andanza por el 85º Campeonato Argentino de Mayores de básquetbol.

El histórico torneo se juega en los estadio Centenario y Cincuentenario de Formosa, hasta el próximo domingo.

En su debut, Provincia venció a Corrientes por 74 a 67 y se puso al mando de la zona C.

Mirá las estadísticas del partido

Federico Harina, escolta de Villa Mitre, fue la gran figura del partido: 27 puntos (3-7 t3, 5-6 t2, 8-8 t1), 6 rebotes y, 2 robos en 32m56.

Mientras que el bahiense Lucas Chaves colaboró con 6 tantos (0-1 t3, 2-5 t2, 2-2 t1), 5 tableros y 3 asistencias en 26m37.

Provincia entró 9 puntos abajo al 4ºC (48-57) y quedó 11 unidades atrás (51-62) con 8m20 por delante.

Sin embargo, pasó al frente con los seis tantos en fila de Chaves (64-63) y se quedó con el último parcial por 26 a 10 para adueñarse del juego.

Mañana, la Selección se medirá con Tierra del Fuego desde las 15.

Cronograma de juego

Lunes 19

Buenos Aires 74-67 Corrientes

15:00 - Entre Ríos vs Chaco

15:15 - Santa Fe vs Córdoba

17:30 - Mendoza vs Misiones

17:30 - Tucumán vs Tierra del Fuego

21:30 - Formosa vs Santiago del Estero

Martes 20

15:00 - Tierra del Fuego vs Buenos Aires

15:30 - Santiago del Estero vs Entre Ríos

17:30 - Corrientes vs Santa Fe

18:30 - Chaco vs Mendoza

20:00 - Córdoba vs Tucumán

21:30 - Formosa vs Misiones

Miércoles 21

15:00 - Tierra del Fuego vs Corrientes

15:30 - Entre Ríos vs Misiones

17:30 - Santa Fe vs Tucumán

18:30 - Chaco vs Santiago del Estero

20:00 - Buenos Aires vs Córdoba

21:30 - Formosa vs Mendoza

Jueves 22

16:00 - Puesto 9 al 12 – 2º vs 3º

18:00 - Puesto 9 al 12 – 1º vs 4º

Viernes 23

11:00 - 9° Puesto

17:00 - Cuartos de Final – Serie 3

18:30 - Cuartos de Final – Serie 1

20:30 - Cuartos de Final – Serie 4

21:30 - Cuartos de Final – Serie 2

Sábado 24

19:00 - Semifinal 1

21:30 - Semifinal 2

Domingo 25

19:00 - Tercer Puesto

21:30 - Final