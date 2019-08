La Armonía ganó después de 22 partidos y festejó a lo “loco”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Mañana le juego al 22 en todas las loterías, mil pesos a la cabeza y mil a la corrida. Va a salir, ¿te queda alguna duda?”.

Daniel Sierra, hincha desde siempre de La Armonía, me sorprendió cuando apenas había terminado el clásico con Pacífico y los felices seguidores del velezano esperaban a que la policía abra el portón principal para poder dejar el estadio de calle Don Bosco.

Claro, todo tenía un porqué: después de 22 partidos, “Larmo” volvió a cantar victoria. El año pasado, su último éxito había sido el 22 de septiembre, ante Comercial de visitante. Bien por la ingeniosa relación que hizo el simpatizante, que prometió que va a apostar a lo “loco”. Suerte entonces...

Dásela a Vidili y listo

Poco fútbol, pero ese poco, en un campo de juego desparejo, lo puso La Armonía. El 3-1 es irreprochable. Porque el dueño de casa pegó en los momentos de mayor lucidez, cuando Juan Francisco Vidili fue capaz de apartarse del bodrio que estaban ofreciendo los demás y su respeto por la pelota fue lo más notable de un cotejo ordinario y con pasajes donde los ojos te dolían tanto como el estómago.

En el primer tiempo, la “V” fue vertical pero no tuvo filo ni profundidad, y sufrió con las contras de un rival que gastó todo lo que tenía para ofrecer en ese período.

En el segundo, hasta el 2-1, el trámite fue muy cortado y se metió al por mayor. La viveza de Alan Montenegro para anticiparse a los defensores del verde en un lateral y el exquisito tiro libre de Axel Guevara le dieron la victoria al que gastó buscando el negocio y que terminó cobrando lo que mereció.

El penal le calmó los nervios

Cuando La Armonía no encontraba los caminos para llegar hasta Facundo Olea, Rossomando habilitó a Fernando González, quien al momento de rematar y dentro del cuadrante mayor, recibió un “planchazo” de Nomdedeu (“golpe con fuerza temeraria”, según el reglamento). Pese a que el 8 local (no salió a jugar el segundo tiempo porque apenas podía pisar con su pierna derecha a causa del traumatismo) alcanzó a disparar, el árbitro Marcos Gómez sancionó el penal y amonestó correctamente al central visitante. Después Vidili lo cambió por gol con toque suave a un costado del arquero.

Roja 1

Ya amonestado, Nomdedeu barrió a Montenegro sobre un lateral, recibió la segunda amarilla y la roja de parte de Marcos Gómez. El “2” se fue corriendo sin mirar al referí. Cuando hizo el foul ya se imaginó que lo “rajaban”.

Roja 2

Baranovsky recibió un pase al vacío de Vidili y, antes de ingresar al área, cuando quedaba él, la pelota y el arquero, fue derribado desde atrás por Yohansen, quien se ganó la merecida roja directa por interrumpir una oportunidad manifiesta de gol.

¿Qué pasó con la planilla?

Yo pregunto: ¿la culpa de quién es? El partido arrancó 9 minutos más tarde porque, a las 15.30 en punto, la planilla de juego no tenía las firmas correspondientes. Pacífico entró a horario, pero cuando los jugadores de La Armonía iban a salir de su vestuario, el asistente 1 (Carlos Bustamante) les pidió que retrocedan y que esperen porque la planilla no estaba donde tenía que estar: en el camarín de los árbitros. Alguno de los equipos, o los dos, la lleno tarde, algo que en estos tiempos ya no tendría que suceder. ¿Y si ponen veedor como en la Liga Comercial?

Resurrección 1

Después de 22 partidos y 330 días, La Armonía volvió al triunfo. La última vez había sido el 22 de septiembre de 2018, 2-1 a Comercial en Ingeniero White (tantos de Vidili y J.J. González) por la fecha 9 del Clausura. Dejó atrás 14 derrotas y 8 igualdades.

Resurrección 2

De local retornó a la victoria tras un año y 15 encuentros. El 4 de agosto de 2018, con gol de Luciano Harnst, superó 1-0 a Pacífico. Sepultó 11 traspiés y 4 empates.

Cortito y al pie

De los últimos 12 clásicos entre La Armonía y Pacífico, es decir desde que se empezó a disputar el torneo Unificado (en 2014) hasta ahora, “Larmo” ganó la mitad: 2-0 en 2014, 2-1 en 2015, 1-0 y 3-0 en 2016, 1-0 en 2018 y 3-1 en 2019. Se registraron 3 empates y el verde ganó uno (4-0 en el Clausura 2017).

Video: Montenegro se sacó la “mufa”

Marcó el gol, fesetejó con su gente en el alambrado y con sus manos se sacó es amufa que lo persiguió durante poco más de un año, porque Alan Montenegro no convertís desde el 23 de junio de 2018: 1-0 a Olimpo por el torneo Apertura.

La síntesis

La Armonía 3 (4-1-3-2)

Irusta 5

Ruiz 5

De la Cruz 6

Carta 5

Bolmonte 6

D. Lefiñir 6

F. González 5

VIDILI (c) 7

Montenegro 6

Rossomando 5

Baranovsky 6

DT: M. Brunelli

Pacífico 1 (4-4-2)

F. Olea 4

J. Martínez 4

Nomdedeu 3

Caro 4

Ferrada 4

M. Ehulech 5

Nanco (c) 5

F. Menéndez 6

P. González 5

De Angelis 4

Mendiola 5

DT: O. Fritz

PT. Goles de Mendiola (P), a los 17m. y Vidili (LA), de penal, a los 45m.

ST. Goles de Montenegro (LA), a los 37m. y A. Guevara (LA), a los 50m. Fueron expulsados Nomdedeu (P), a los 13m. y Yohansen (P), a los 49m.

Cambios. 45m. Farina (4) por F. González, 77m. A. Guevara por Ruiz y 87m. L. Irusta por Belmonte, en La Armonía; 57m. N. Alonso (4) por De Angelis, 69m. E. Rossi (4) por M. Ehulech y 81m. Yohansen por Mendiola, en Pacifico.

Amonestados. Belmonte (34m.), F. González (38m.), Vidili (40m.), De la Cruz (66m.) y L. Irusta (90m.), en La Armonía; M. Ehulech (11m.), De Angelis (40m.), J. Martínez (42m.), Nomdedeu (43 y 58m.) y P. González (89m.), en Pacífico.

Arbitro. Marcos Gómez (8,5).

Cancha. La Armonía (4).

Reserva. La Armonía, 2-1.