La necesidad de Sociedad Sportiva frente a Jockey Club de Rosario

Llegó el turno del debut como local para Sociedad Sportiva en el Torneo de rugby del Interior.

Las Palomas recibirán hoy a Jockey Club de Rosario por la segunda fecha de la zona C.

Comenzará 15.30 y será arbitrado por Tomás Bertazza (URBA), quien dirigió la final del Regional Pampeano y en la que se consagró campeón el Blanco.

El equipo dirigido por Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria cayó en el debut ante Natación y Gimnasia, en condición de visitante. Por su parte Jockey fue sorprendido por Marista de Mendoza y cayó en Rosario 46 a 23.

Sportiva necesita asegurar puntos en condición de local, condición en la que ganó 7 de los últimos 10 partidos que jugó en los últimos años en este certamen.

Hoy ingresarán Iñaki Azcoitía, Felipe Rivero, Matías Lindner; Mikel Irastorza y José Río; Felipe Arza, Francisco Figueras, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Matías Imbellone, Guido Alvarez Font, Ramiro Elorza, Ignacio Payero; Tomás Bermúdez.

El plantel rosarino llegó a nuestra ciudad ayer a la mañana. Momentos luego efectuó el reconocimiento de campo en La Carrindanga y al atardecer llevó a cabo una recorrida por el Dow Center, para lo cual actuó como nexo Martín Mackey, socio del Jockey y director deportivo de Bahía Basket.

El Albiverde es dirigido por Bernardo Urdaneta, ex DT del seleccionado argentino denominado Jaguares y equipo con el que fue campeón de la octava Copa Patagonia (2014), junto con Pablo Gómez Cora.

Entre los jugadores de jerarquía con los que cuenta el Hípico, hoy no será de la partida el medio scrum Nicolás Vergallo por lesión. El ex jugador de Los Pumas regresó a su club esta temporada. En cambio estarán el segunda línea Lucas Bur (Pumita en el último Mundial M20), el medio scrum Patricio Baronio (ex Mundialista M20) y el fullback Facundo Ferrario (ex Mundialista M20).

Tomás Inchausti (Sportiva).

Ingresarán Franco Manavella, Mariano Pigatto, Alfredo Gálvez; Lucas Bur y Marcos Lorenzini; Emiliano Ferrari, Facundo Saranich, Sebastián Binner (capitán); Patricio Baronio y Juan Albertengo; Gonzalo Prunotto, Ignacio Dogliani, Matías Ferrario, Guido Pedregoza; Facundo Ferrario.

Sportiva y Jockey se enfrentaron por última vez el 13 de octubre de 2012, cuando los rosarinos vencieron como locales 66-27.

De aquel encuentro disputado en Fisherton, hoy repetirán en cancha para el bahiense Felipe Rivero, Manuel Santos y Francisco Figueras. También participó Fernando Díaz (hoy en el banco), mientras que Doria y Stortoni hoy estarán detrás de la línea de cal.

En el otro encuentro del grupo C se enfrentarán los ganadores de la jornada inaugural: Natación y Gimnasia recibirá a los mendocinos de Marista.

Toda la fecha

Este es el programa de partidos y árbitros de la segunda fecha en el Torneo del Interior A:

Zona A: Gimnasia (Rosario)-Old Resian (dirige Claudio Antonio) y Jockey (Córdoba)-Tucumán RC (Damián Schneider).

Zona B: Los Tarcos-Universitario de Tucumán (Nehuén Jauri Rivero) y Córdoba Athletic-Duendes (Santiago Altobelli).

Zona C: Sportiva-Jockey de Rosario (Tomás Bertazza) y Natación y Gimnasia-Marista (Esteban Filipanic).

Zona D: El Trébol-Urú Curé (Juan Pablo Spirandelli) y Tucumán LT-Mar del Plata Club (Juan Manuel Martínez).

Reubicación

Entre hoy y mañana se reanudará la programación en la etapa Reubicación del Regional Pampeano.

Entre los representantes de la URS, hoy se presentará El Nacional en el grupo Reubicación B-C.

Por la segunda fecha recibirá a Kamikazes de Colón, encuentro que comenzará a las 14 (sin arbitro confirmado). Desde las 12.30 en Intermedia.

El Celeste buscará recuperarse de la derrota sufrida en la primera fecha ante Racing de Chivilcoy (42-5).

En este grupo mañana se presentará Universitario. El Rojo visitará a Pueyrredón (Mar del Plata) a las 14.

Por la zona Reubicación A-B, también mañana, Argentino recibirá a Unión del Sur (Mar del Plata) a las 14.